Fascina a Ariadne Díaz presumir a su hijo en redes sociales

*Comparte su felicidad porque su bebé debutó

como artista en “La doble vida de Estela Carrillo”;

señala que lo apoyará si en el futuro decide ser actor.

México.- La actriz Ariadne Díaz, quien por el momento no tiene planes de cantar como lo hizo en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, platicó que está fascinada de presumir a su hijo Diego en las redes sociales y dijo que lo apoyará si en el futuro decide ser actor.

Explicó que cuando nació no quería compartir ninguna imagen de él en la web, porque deseaba que esos momentos en familia tuvieran privacidad, pero ahora, ya que está un poco más grande, decidió cambiar de opinión.

“Llegó un momento en el que mucha gente me decía, yo te sigo para ver a tu hijo, entonces mejor le abrí su propia cuenta de Instagram, que lo sigan a él y ya cuando crezca sabrá si la cierra o la sigue teniendo”, declaró en entrevista.

Compartió su felicidad porque su bebé debutó como artista en el citado melodrama, ya que apareció en tres escenas del último capítulo.

“Vi en el libreto que querían a un niño de un año, me acerco a nuestra productora Rosy Ocampo y le digo, ‘¿cómo ves si me traigo a mi hijo?’, y responde que sí, por supuesto”, relató.

Este plan primero se lo platicó a su pareja Marcus Ornellas, quien dio su consentimiento, siempre y cuando no hubiera escenas de alto riesgo, como cruzar algún desierto o en una balacera.

Puntualizó que como cualquier carrera, en la actuación hay cosas tanto positivas como negativas, y que su hijo Diego Ornellas tiene las puertas abiertas para dedicarse a esto desde el momento en que sus padres trabajan en esta profesión.

“No es que yo quiera que sea actor, de hecho preferiría que no, o al menos no hasta que tenga edad para decidir y hacerse responsable, porque un niño te puede decir que sí, pero al final es una responsabilidad muy grande”, aseveró.

Por otro lado, comentó que siempre que termina de grabar alguna producción le gusta hacer “borrón y cuenta nueva” con su imagen, porque transforma su look con elementos que luego no puede hacer cuando está en novela, “quiero ser otra”.

Acerca de la música, indicó que no hay planes para cantar, aunque sí disfrutó hacerlo para la reciente producción de Ocampo. Aclaró que sí ha habido invitaciones, las cuales agradece, pero prefiere enfocarse a su etapa maternal.

Finalmente, mencionó que actualmente se vive un momento en el que las mujeres deben apoyarse entre sí mismas, sin ningún tipo de agresiones; “hay mucha gente que cree que por agredir a la persona de al lado te hacen un piropo a ti, pero nada que ver”, concluyó.