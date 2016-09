Fiesta ciudadana

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Incidentes menores en gritos de Independencia

y desfiles cívico-militares del Edoméx.

*Por tema de seguridad, sólo el municipio sureño

de Luvianos, se abstuvo de festejos.

Con la celebración de sólo 124 ceremonias de Grito y 122 desfiles Cívico-Militar, se reportó saldo blanco en el Estado de México en los festejos del 206 aniversario del Inicio de la Independencia de México, encabezado por el gobernador Eruviel Ávila Villegas y su gabinete de secretarios.

Fueron en total 40 mil elementos estatales y municipales que vigilaron las diversas actividades que se desarrollaron la noche del 15 y la mañana de este 16 de septiembre, en este último evento se contó con la marcha de contingentes de las instituciones de seguridad federal y estatal, de salud, educación, sector académico, entre otros.

Los festejos de la fiestas patrias comenzaron con el tradicional Grito de Independencia de México, donde desde el balcón de Palacio de Gobierno el mandatario mexiquense, Ávila Villegas tocó las campanadas ante más de 35 mil ciudadanos que se dieron cita en la Plaza de los Mártires.

Posteriormente, este 16 de septiembre el desfile Cívico- Militar contó con la participación de 310 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mil 900 policías estatales y 388 municipales, 22 servidores del cuerpo de Bomberos, seis paramédicos del servicio de urgencias, 200 representantes de las cinco etnias estatales, mil 500 estudiantes y 120 maestros de los tres niveles de educación, 50 charros, así como 10 carros alegóricos y 193 vehículos, 155 caballos y 42 canes.

En entrevista, el titular de la CES, Eduardo Valiente Hernández reportó saldo blanco en las festividades de este 15 de septiembre, aunque reconoció que en el municipio de Ecatepec se detuvieron a cinco personas al participar en una riña.

De igual manera, informó que fueron 124 de los 125 municipios que llevaron a cabo el tradicional Grito de Independencia, ya que indicó nuevamente Luvianos fue el único ayuntamiento que por temas de logística, más no por inseguridad, evitó celebrar.

“Pero en algunos casos ya fue desiciones de último momento, a nosotros se nos pidió la seguridad y vigilancia y estaba disponible”, declaró.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga confirmó que un número importante de ciudadanos de algunos de los 125 municipios mexiquenses se trasladaron a la Ciudad de México, para presenciar el Grito de Independencia por parte del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Defendió que no se trataron de acarreados, aunque abundó que varios presidentes municipales con anticipación fueron invitados por el Presidente de la República para asistir la noche del 15 de septiembre, por lo que les dieron facilidades en materia de logística para el traslado.

“Varios presidentes municipales me preguntaron y me informaron que gente de su municipio había sido invitada al Grito no sólo de la Ciudad de México, también a la ciudad de Toluca, que les facilitáramos el traslado en las distintas carreteras”, concluyó.