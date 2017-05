Firma Del Mazo compromisos anticorrupción

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El candidato de la coalición del PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza ratificó el compromiso de impulsar un gobierno transparente y cero impunidad a la corrupción al firmar un acuerdo de 11 compromisos para tener un desarrollo económico y combate frontal a la inseguridad en el Estado de México.

Este pacto, lo firmó el abanderado aliancista y envió el documento a Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizaciones a quienes -destacó- se necesita del pacto de todos los sectores sociales para lograr políticas públicas que resuelvan los retos y pendientes.

“Además de comprometerme a ejecutar los 11 puntos de política pública que ustedes me proponen, me permito agregar un doceavo compromiso: Una vez siendo gobernador electo, me comprometo a establecer mesas de trabajo en las que participen los especialistas que ustedes designen y mi equipo de transición, a fin de avanzar en los 11 puntos y fijar de manera conjunta los plazos para su cumplimiento”, sostuvo en su carta de respuesta a las tres organizaciones.

