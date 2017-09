Fotomultas, que siempre no

* Gobierno estatal rechaza que vuelvan infracciones digitales, adecuaciones son en materia de seguridad.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A una semana de darse a conocer el posible regreso de las fotomultas al Estado de México, la administración estatal de Alfredo del Mazo Maza desmintió la acción y defendió que las adecuaciones al Reglamento de Tránsito fueron únicamente a su marco jurídico.

Mediante un comunicado, el gobierno actual ratificó que los 45 arcos detectores de velocidad, colocados en vías primarias, son utilizados únicamente en materia de prevención de delitos.

Explicó que lo que se publicó en la Gaceta de Gobierno el 11 de septiembre de 2017, da cuenta únicamente de las actualizaciones de los artículos 122, 125 y 127 que tratan de:

· Montos económicos

· Notificación y requisitos

Puntualizó que reconocen la inconformidad social que generó en su momento el programa de fotomultas y no serán reactivadas.

Antes de este pronunciamiento, la ciudadanía expresó su rechazo de la decisión: sin embargo, aclaró que no están en contra de que se fomente una cultura vial, sino del abuso que quedó en manifiesto en el 2015.

Para Luis Ángel López, conductor de taxi de lujo, es necesario erradicar el exceso de velocidad; sin embargo pide al gobierno mejorar el esquema de fotomultas para evitar infracciones fantasmas o sin justificación.

“Me parece bien por el hecho de cuidar a la ciudadanía, para cuidar a los mismos conductores…siempre el gobierno tiene que dar resultados, y demostrar que en realidad están haciendo su trabajo”, expresó.

En contraste, don Arturo Sánchez se declara en contra de las fotomultas, a partir de que durante su operación en nueve meses, existieron irregularidades al por mayor.

“Pues ojalá que no regresen las fotomultas, de lo contrario habría bastante inconformidad con la ciudadanía y cállate, sería peor”, advirtió.

El taxista José Luis Gómez dijo que afectará de manera generalizada a los conductores mexiquenses, aunque se expresó a favor de que los límites de velocidad se respeten en escuelas, hospitales e iglesias.