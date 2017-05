Francisca Lachapel, inmigrante dominicana con grandes sueños

*Confía en algún día llegar a la meca del cine en Hollywood.

Miami.- Francisca Lachapel, una inmigrante dominicana que ganó hace dos años un concurso de belleza y de ahí saltó a la televisión estadunidense, asegura que sus sueños no tienen límites y no descarta algún día llegar a Hollywood.

De acuerdo con Lachapel, su historia de éxito es improbable. Con una infancia difícil en la pobreza y la pérdida de su padre en su natal República Dominicana, la joven emigró a los 20 años a Estados Unidos para ayudar a su familia. Cinco años después ganó el Concurso Nuestra Belleza Latina 2015 y todo cambió.

Aunque pocos le daban oportunidades de ganar, gracias a la ayuda de su personaje: “Mela La Melaza” y su inspiradora historia, esta joven caribeña superó a todas las concursantes.

“Ese momento -del concurso- nunca lo voy a olvidar desde entonces ha sido una locura para todos, un largo camino de subidas y bajadas, pero siempre para adelante”, señaló la joven artista a Notimex en una entrevista con motivo de su cumpleaños número 28.

“Lo que ha pasado conmigo es extraordinario, si ves de donde vengo y donde me encuentro es como que no existiera ninguna probabilidad, lo sumas y lo restas y no te da que yo esté aquí”, dijo tras una emisión del programa “Despierta América” de la televisora Univision, donde es presentadora.

Nacida en Azua de Compostela, un pequeño pueblo en la costa sur de República Dominicana, Francisca afirma que las ganas de ayudar a su familia fueron las que la orillaron a emigrar a Nueva York.

“Crecí en un pueblo en condiciones muy pobres, pero no le reclamaba a mi mamá yo la veía como se esforzaba y yo decía yo quiero construir un castillo para ella y pienso que esas ganas de ver a mi familia con una vida mejor me impulsaban cada día a soñar”, subrayó.

Y es que desde que ganó el concurso de belleza, Francisca se ha convertido en una de las favoritas de la televisión hispana de Estados Unidos y eso la ha catapultado a nuevas oportunidades.

El año pasado, tuvo una participación en la telenovela “Despertar contigo” de Televisa en México y este año compartió al lado del galán cubano William Levy en la película “El Fantasma de mi novia”, historia que se filmó en República Dominicana y Nueva York.

“Me gustaría darle más tiempo a la actuación en el futuro, aprendí que es un gran compromiso y me encantó la dinámica tanto de las telenovelas como del cine”, apuntó la creadora del personaje cómico “Mela La Melaza”.

Para ello, se prepara estudiando actuación e inglés y afirma que sigue soñando con alcanzar otras metas y porque no, algún día llegar a la meca del cine en Hollywood.

“Mi sueño inicial nunca ha sido irme a Hollywood, pero tampoco lo quito, si se presenta la oportunidad y se pone en el camino tal vez un día me levanto y digo me voy a Hollywood, puedo hacerlo, pero en este momento estoy bien cargada de trabajo”, aseveró.