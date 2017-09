Frente Ciudadano sólo busca el poder por el poder: CTM

La creación del Frente Ciudadano por México, que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sólo busca el “poder por el poder” y no el beneficio del país, prueba de ello, es que ya quieren dar marcha atrás a las reformas estructurales que en su momento aprobaron, aseveró Patricio Flores Sandoval, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El secretario de Comunicación de la CTM expuso en entrevista que esta alianza es muy difícil de entender pues no está respaldada ideológicamente. “En tiempos electorales podemos ver el surgimiento de proyectos tipo “Frankestein” que carecen del apoyo popular y son ideas de unos cuantos”.

En ese sentido consideró que es un frente sui géneris y no hay puntos de coincidencia ideológica, más bien son propuestas coyunturales o mediáticas para llamar la atención del electorado. “Es una alianza que sólo busca el poder por el poder y no tienen un proyecto de gobierno serio y sólo buscan desbaratar lo que aprobaron con el Pacto Por México”.

“El Partido de la Revolución Democrática tiene su corazón y veo muy difícil a que renuncien a sus aspiraciones electorales y convertirse en una simple remora de los panistas”, consideró Flores Sandoval.

En el mismo caso, consideró, se encuentra Movimiento Ciudadano, mientras que los panistas sólo buscan el poder para beneficiar exclusivamente a su gente más cercana.