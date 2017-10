* Consuela Trump al país tras masacre de Las Vegas.

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump consoló a la nación luego de la peor masacre en la historia del país.

Con un saldo de por lo menos 59 muertos y más de 527 heridos en Las Vegas, el mandatario anunció que el próximó miércoles viajará a la ciudad para reunirse con familiares.

“Fue un acto de maldad pura… Estamos unidos hoy por la tristeza, la conmoción y el duelo”, señaló el presidente estadounidense en un mensaje al país desde la Casa Blanca.

“En momentos de tragedia y sufrimiento, Estados Unidos se hace uno sólo y siempre lo ha hecho… Nuestra unidad no puede ser resquebrajada por el mal. Nuestros lazos no pueden ser rotos por la violencia”, señaló Trump.

El atacante, Stephen Paddock, de 64 años de edad, disparo desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, contra cientos de asistentes a un festival de música y murió por herida auto infligida con un arma de fuego.

Al menos 10 armas, incluidos rifles largos, fueron encontrados en su habitación.

Trump dijo haber ordenado que la bandera nacional ondee a media asta, en los edificios federales, en señal de duelo por las víctimas.

Señaló que agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) están trabajando con autoridades de Nevada para ayudarlos en la investigación. Hasta el momento se desconocen las motivaciones del atacante.

“Las respuestas no vendrán fácilmente”, dijo Trump.

El presidente anunció que el miércoles se reunirá con miembros de agencias de policías locales, rescatistas y las familias de las víctimas.

“Aunque sentimos mucho enojo por el insensato asesinato de nuestros compatriotas, es nuestro amor lo que nos define hoy y siempre lo hará”, finalizó.