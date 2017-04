Fuera del proceso

* Tribunal Electoral del Estado de México revoca candidatura independiente

de Pastor Medrano.

* Magistrados encontraron inconsistencias en firmas ciudadanas; ya no puede hacer campaña.

* En huelga de hambre; se inconforma con retiro de candidatura; instala plantón sin alimentos en el IEEM.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) decidió bajar inesperadamente de la elección a gobernador al independiente Isidro Pastor Medrano al quitarle la candidatura, luego de que resolvió que las firmas de respaldo ciudadano que presentó el ex priísta no fueron revisadas exhaustivamente, por lo que tendrá que dejar de hacer campaña y no aparecerá en las boletas electorales del 4 de junio.

Cabe destacar que horas antes de la decisión del TEEM, el hijo de Pastor Medrano, de nombre Rolani Pastor Guadarrama encaró al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza a quien sujetó de los hombros y lo acusó de recibir dinero proveniente del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, además que posteriormente dañó un vehículo y fue detenido por la policía municipal de Toluca.

Fue en sesión que los cinco magistrados que integran el Tribunal Electoral mexiquense, decidieron validar la impugnación que días atrás presentaron las principales fuerzas políticas en contra de Pastor Medrano donde resolvieron que existieron diversas irregularidades en la revisión y validación de los formatos de apoyo ciudadano.

Con lo anterior, el ex priísta será notificado en un plazo de 48 horas sobre la sentencia del Tribunal Electoral y a su vez el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tendrá que pronunciarse al respecto y reponer el procedimiento de supervisión de las cédulas de respaldo, procedimiento que tardaría más de 10 días.

De tal manera que el acuerdo IEEM/CG/73/2017 por el que el Consejo General del IEEM aprobó la candidatura de Isidro Pastor queda sin efecto y a partir de este momento el “independiente” deja de ser abanderado sin partido y está impedido para hacer campaña en la tercera semana de haber iniciado las campañas proselitistas.

Fue hace semana y media que los partidos del PRD, Morena, PAN, PRI, PVEM, PES presentaron recursos en contra del ex dirigente del PRI, Pastor Medrano, al acusar que cientos de firmas ciudadanas presentaban inconsistencias, que iban desde que eran ciudadanos radicados en otros estados o que no se encontraban en la lista estatal de electores, por mencionar algunas.

A partir de declararse en huelga de hambre, el ex priísta Isidro Pastor Medrano se inconformó ante la resolución que emitieron los tribunales para retirarle la candidatura independiente a gobernador del Estado de México, decisión que arremetió es “abusiva, baja y excesiva” para sacarlo de la jugada electoral, aunque -adelantó- regresará al emprender adicionalmente recursos legales.

El ahora ex abanderado sin partido después de las ocho de la noche de ayer, montó de manera improvisada su casa de campaña a la entrada del órgano electoral, acto que realizó con el apoyo de amigos y seguidores.

Previo a su plantón, Pastor Medrano calificó al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) de dudosa credibilidad y acusó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de inventarle más firmas de las que presentó, que se sumó -reveló- a la orden que le dio el gobierno estatal a dichos institutos para quitarle la candidatura hace días, pues le tienen miedo, acotó.

«Pretenden alargar este procedimiento para resolver por ahí del 20 de mayo según los tiempos legales si soy o no soy candidato, cuando ya legalmente se me ha dado ese carácter, en consecuencia este día y en esta hora estoy anunciando que no me voy a mover de aquí, ante estos excesos me declaro en huelga de hambre hasta que se me restituya mi carácter de candidato legalmente ganado», declaró.

El ex priísta denunció imparcialidad en la revisión de legalidad de los independientes, pues el caso de Teresa Castell de Oro Palacios fue atrasado a pesar de que -dijo- ella sí entregó firmas falsas ayudada por el gobierno mexiquense.

Lamentó que los órganos electorales tendrán que resolver de manera definitiva si se le revoca la candidatura en máximo 10 días, con esto lo que buscan es sacarlo de los debates al tener argumentos para denostar a los partidos.

Sobre el incidente que tuvo su hijo de nombre Rolany Pastor Guadarrama con el candidato Alfredo del Mazo Maza, Pastor Medrano se desligó de su actuar, pues dijo ya es mayor y goza de plena autonomía, pero al mismo tiempo lo justificó porque reveló que le caen mal “los juniors”.

“Mira, no lo puedo ni controlar yo, es mi hijo, espérame, espérame por favor, mi hijo es un hombre adulto, un ciudadano, él es responsable de sus acciones, y a mí si algo me cae gordo son los juniors, así que yo en mi vida de mis 10 hijos, tienen vida libre y autónoma”, mencionó.

Reprobó que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) haya tomado partido en este percance, incluso acusó de poca credibilidad al rector Jorge Olvera García y a la institución de independencia ante el gobierno.