Fuga de talentos

*Primer astronauta mexicano imparte

conferencia en hospital Toluca del ISSEMyM.

“Sin duda el viaje y la oportunidad de poder ver la tierra como pocos ojos la han visto es ya un privilegio y me puedo ir en paz, cuando me llamen a otras dimensiones”.

El Hospital Regional del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) presentó una conferencia del astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela.

Tras 32 años de haber efectuado su viaje al espacio como primer astronauta mexicano, Neri Vela comentó que en la actualidad se dedica a la impartición de conferencias sobre temas de ciencia y tecnología.

Comentó que en México se debe comenzar a tener una visión futurista con nuevas y mejores tecnologías para evitar la fuga de cerebros pues asegura que los mexicanos con doctorados y maestrías en el extranjero en ocasiones quieren regresar a su país natal, sin embargo no pueden por la falta de empleo y nuevas tecnologías.

“Eso es muy triste, eso hay que remediarlo y buscar una solución y no caer en el conformismo de presumir con sombrero ajeno y reflexionar el por qué dejamos que nuestros talentos mexicanos se vayan”.

Hizo el llamado a las administraciones futuras en el país a que se invierta en educación y nuevas tecnologías para evitar que los mexicanos talentosos se vean obligados a irse del país.

Rodolfo Neri Vela trabajó en lo que hoy en día se conoce como la Estación Espacial Internacional que se ubica en Europa, así como su trabajo en National Geografic con trabajos de investigación.

También comentó que los libros sobre el funcionamiento de los satélites que los jóvenes que estudian en los tecnológicos, tienen la oportunidad de leer.

El motivo de su visita al ISSEMyM fue para explicar a los médicos aquellas dudas que existen sobre la salud en el espacio, así como su travesía fuera del planeta tierra.

También contar parte de su historia, de su llegada al espacio y su regreso a la Tierra y cómo ha cambiado en la actualidad la estación espacial a través de los avances tecnológicos.

Platicó que la humanidad debe de quitarse la estampa de nacional que divide y limita, “todos somos humanos, tenemos sueños perseverancia, lo que falta a veces pues son las oportunidades y una visión nacionalista que se malinterpreta”.

Al mismo tiempo, recalcó la importancia de que la sociedad se sienta orgullosa de sus colores y su cultura para que al llegar a cumplir sus sueños, estos nunca olviden de donde vinieron.