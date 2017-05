Gabriela Roel, feliz y orgullosa de darle vida a Lupita D’Alessio

*En la bioserie “Hoy voy a cambiar” a la actriz

le tocó la etapa más dura que vivió la cantante.

Mexico.- Gabriela Roel dijo que se siente feliz y orgullosa de haber sido elegida para interpretar a Lupita D`Alessio en la serie que se hace con base en su vida y afirmó que, sin duda, a ella le tocó la etapa más difícil que vivió la cantante debido a sus problemas sentimentales, de salud y laborales.

Las grabaciones de la bioserie “Hoy voy a cambiar” están a punto de terminar, por lo que toda la producción trabaja de manera intensa, pues se prevé que salga al aire en septiembre.

“No bueno, esto no ha sido nada fácil, venimos desde diciembre preparándonos, viendo videos, escuchando sus canciones, tomando clases de canto, pues aunque hacemos playback hay que saberse las letras de las canciones para poderlas interpretar de manera que no se note el playback”, comentó la actriz, quien tiene un gran parecido caracterizada como “La leona dormida”.

Confesó que se siente orgullosa y contenta de poder interpretar a un personaje tan carismático como “La D’ Alessio”.

“Para mí es un orgullo que se hayan fijado en mí para ese papel porque además es un personaje que está vivo, así que es un reto muy grande que me motiva y pues estoy muy contenta”.

Gaby Roel añadió que así como ella está contenta de ser Lupita D’ Alessio en la serie, la llamada “Leona Dormida” seguramente también lo está de que sea Gabriela quien la personifique.

“Dos días antes de iniciar las grabaciones hablamos por teléfono. Nos conocimos hace ya varios años, creo en Acapulco, y hasta ahora hablamos y me dijo cosas muy lindas, como que era yo la única actriz que podría hacer su papel”.

Roel, quien con esa serie regresa a Televisa luego de casi 30 años, relató que la etapa que a ella le tocó interpretar de la vida de la intérprete de “Mudanzas”, es la de más intensidad por todo lo que vivió.

“Me tocó la etapa más fuerte. Yo ya acabo de grabar el 31 de mayo y han sido escenas muy desgastantes, intensas, porque me ha tocado de todo: lluvia, fuego, he andado por el piso, lidiando con enfermeros que me controlan. La verdad he hecho cosas muy físicas y emocionalmente muy fuertes”.

Recordó que una de las escenas fuertes que ha realizado la dejó emocionalmente impactada. “Precisamente fue una de las finales, el climax donde ella está muy mal y es cuando se da cuenta que aún hay una esperanza para salir adelante”.

Sobre la caracterización y la transformación que sufrió para parecerse mucho a Lupita D´Alessio, Gabriela Roel comentó que fue un trabajo muy complicado tanto del equipo de producción como de ella.

“No saben cuántos videos, fotos, discos, cuantas cosas vimos y cuantas veces yo repetí los videos para lograr ese cambio, porque nosotras no somos imitadoras, sino intérpretes, por eso el personaje no tiene que ser igualito, al contrario.

“Y siento que cuando me pongo la peluca me parezco mucho a ella en esta etapa de su vida. Lo mismo le pasó a Marianita Torres, quien también ha hecho una excelente interpretación de Lupita en la etapa que a ella le tocó”, dijo.

Incluso hasta en el tono de voz se parecen Gabriela y Lupita. “Y sí, es más, el día que me llamó y que hablamos yo dije: esa voz, soy yo.

“Nuestro tono de voz se parece mucho, bien raro que la escuchaba, aunque ella de pronto habla más agudo y más nasal, pero creo que ya se me quedaron algunas cosas porque la sigo interpretando”.

Finalmente Gabriela Roel subrayó que esa historia y el saber más de la vida de la cantante le ha dejado grandes cosas.

“Me ha dejado conocer a una señora que ha llevado una vida muy dura y difícil, por un lado y, por el otro, está la mujer exitosa con una gran voz, talento y carisma, sin duda la mejor intérprete de México cuya vida no ha sido fácil”.

Mencionó que a la cantante no la trataron bien los hombres “empezando por su padre y lo que me deja es que cualquier persona que caiga en vicios o enfermedades siempre puede tener y aferrarse a una esperanza”.