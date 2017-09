Giada Valenti graba dueto con Armando Manzanero

*El tema “Somos novios” será parte del próximo disco de la intérprete italiana.

México.- El compositor Armando Manzanero sigue trascendiendo en la música a nivel mundial, luego de que la cantante italiana Giada Valenti lo buscó para grabar a dueto el emblemático tema “Somos novios”.

En entrevista y después de grabar el tema en los estudios del Centro Cultural Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Giada Valenti explicó a Notimex, por qué eligió a Manzanero para su nuevo disco.

“Conocí la música del maestro desde niña, cuando vivía en Italia, y me encantó lo que hacía, porque lo que canta es lo que siente su corazón, y yo quiero cantar eso. Y -Somos novios-, porque cuando vivía en Estados Unidos, conocí el tema a través de un cantante conocido como Perry y que la ejecutaba en inglés, por eso decidí incluirla, porque es una de mis favoritas”.

Abundó que jamás pensó que el destino la traería a México para grabar con Manzanero: “Mi productor Rodrigo Ríos me informó que había la posibilidad de grabar a dueto con este gran maestro y aquí estoy ante él mismo”.

Giada Valenti reconoció que este tema es uno de sus favoritos, por lo que espera que no sea la última y la única canción de Manzanero que llegue a cantar: “Quiero en el futuro interpretar otras tantas de su repertorio como -Contigo aprendí- y muchas más que a mí me gustan”.

Detalló que el tema grabado a dueto será parte del disco especial donde tendrá temas emblemáticos de otros compositores: “Será un álbum en español, italiano e inglés, y el dueto con Manzanero será uno de los cortes de este disco de canciones en español”.

Subrayó que quiere ser parte de “Las mujeres de Manzanero”, al saber que otras exponentes han realizado conciertos con él: “Quiero compartir el escenario con el maestro y podría venir a México en cuanto termine mi curso de español, quiero hacer una gira por México”, finalizó.

La originaria de la provincia de Portoguaro, Italia, pero quien radica en Estados Unidos, ha grabado canciones exitosas como “And I love you so”, “Quando, quando, quando” y en italinao “Io che non vivo sanza te”, por su traducción en inglés “You Don´t have to say you love me”.