Grabar “Señora Acero”, riesgosa experiencia: Carolina Miranda

*La actriz asegura que se ha preparado en el uso de armas y para escenas de acción.

México.- La actriz Carolina Miranda admitió que las grabaciones de la serie “Señora Acero” han puesto en riesgo su vida y aunque nada grave le ha sucedido, asegura que disfruta mucho al hacerlas porque se trata de una producción relevante que marca un parteaguas en su carrera. “Sí han habido varios accidentes, pero nada de emergencia, pues todo se calcula y se hace con equipo profesional. Hay escenas de acción en las que usamos armas, tenemos que brincar desde lo alto o nadar en el río con una corriente”, explicó la actriz. “Sin embargo, nos ha ido muy bien porque siempre tenemos a un equipo de ‘stunts’ que nos dobla cuando las cosas se tornan muy delicadas”, precisó en entrevista con Notimex. Además, dijo, “el director de cámaras siempre nos va guiando y diciendo cómo debemos hacerlo para no lastimarnos y conseguir que las escenas se vean muy reales”.

Asimismo, Carolina Miranda se ha preparado en el uso de armas. “He tenido que usar metralletas, bazucas o una granada a punto de explotar. Una vez iba en lancha y me asesoraron cuando ésta tenía que incendiarse. Por ejemplo, me dijeron a qué distancia debía mantenerme para que no pasara a mayores”.

“Cuando voy a disparar una pistola siempre tengo que checar que no esté cargada, aunque sea de utilería. A veces me ha pasado que no mido los golpes y termino dándolos o recibiéndolos. En una ocasión tuve un chichón mientras que otros compañeros se han lastimado de otra forma”. Admitió que es “un riesgo grabar ‘Señora Acero’, pero tenemos un gran equipo detrás que nos cuida y al final, se trata de eso, de generar acción y realidad.

Carolina Miranda interpreta a la protagonista “Vicenta Acero”. Ingresó a la serie en 2016 dentro de la tercera temporada, luego de concluir la participación estelar de Blanca Soto.

Será este 6 de noviembre cuando a través de Telemundo se estrenará “Señora Acero. La Coyote” con una producción basada en una historia de Roberto Stopello, escrita por Indira Páez. Durante su historia se mostrará la dolorosa realidad del cruce de los latinos en Estados Unidos.

“La historia sigue evolucionando y dando giros. Hay muertes de personajes, pero también nacimientos que le vienen a dar frescura a la trama. Cada capítulo que me entregan me emociona hacerlo y siempre les digo: ‘ya quiero grabarlo, por favor’, aunque después me preguntó cómo lo van a hacer si se requiere de tantas cosas como explosiones, lanchas y persecuciones”.

Lo más emocionante que le ha sucedido durante su trabajo en “Señora Acero”, contó la actriz, es que en la calle la gente la reconoce, le platican su caso y le dicen que les gusta su trabajo. “Lo cual es un compromiso porque significa que cada vez tengo que hacerlo mejor por ellos que están al pendiente de todo”.

Miranda actualmente graba la cuarta temporada de esta serie y anhela que exista una quinta aunque de momento no hay nada definido.