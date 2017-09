Ha sido difícil lidiar con la fama: Megan Fox

* Sentirse bella depende del autoestima de cada mujer, considera la actriz estadunidense,

quien visita México como invitada especial del Fashion Fest.

México.- Con más de 15 años de trayectoria en los escenarios televisivos y cinematográficos, la actriz estadunidense Megan Fox reveló que es una mujer introvertida, por lo que le ha sido difícil lidiar con la fama. “La fama es difícil, aunque depende mucho de tu personalidad y de tu psicología. Yo soy introvertida y todo esto (el encuentro con la prensa) es demasiado para mí. Incluso durante algún tiempo tuve que regresar a encontrar mi centro porque es complicado sortear esos momentos”, explicó Fox.

En ocasiones, añadió, “me siento insegura, por eso trato de estar centrada, de conocerme a mí misma, pues es difícil tener estos ojos encima de mí todo el tiempo”.

Durante su visita a la Ciudad de México como parte de la campaña de la temporada Otoño-Invierno del Fashion Fest en conocida tienda departamental, la protagonista de películas como “Transformers” y “Tortugas Ninja” también habló de la moda y las mujeres mexicanas. Cuando se le preguntó su opinión sobre que le considere una de las mujeres más bellas en el universo artístico, respondió:

“Eso es subjetivo. Creo que sentirse bella depende mucho de la autoestima. Tiene que ver con lo fuerte que te sientas y lo que quieras ver en el espejo. Creo que todas las mujeres son bellas naturalmente y si realmente tenemos este cuerpo es por una razón. El objetivo es apreciar las cosas que tenemos. A veces lo que observas negativo no lo es, todo está en la mente de uno”.

De la mujer mexicana y su moda, Megan Fox dijo que admira “lo aventuradas que son y su estilo en general. He visto que son vibrantes, seguras y fuertes. Ellas dan una idea de quiénes son los latinos. También son sexis y poderosas y vibrantes, usan muchos colores”:

Aunque no considera que esté en la posición de dar consejos, Fox de 31 años, recomendó a la mujer que lea lo máximo posible, especialmente temas culturales, “porque la educación nos brinda un gran poder; además hay que tener pasión por lo que uno hace”.

De semblante sonriente y con disposición a responder las preguntas que la prensa le hacía, reveló que al ser madre de tres hijos (Noah Shannon, Bodhi Ransomm y Journey River) las fiestas ya no forman parte de su vida cotidiana. “Hace mucho tiempo que no salgo a alguna. No bebo alcohol y no fumo. Aunque no suelo ir a fiestas, sí voy a conferencias y me pierdo en ellas”, concluyó Megan, quien compartió que colecciona cuarzos y todo tipo de piedras.

Este jueves la actriz y modelo estará en la pasarela del Fashion Fest que se realizará en el Frontón México. Es la segunda vez que visita el país, luego de 2014 cuando vino a promover la película “Tortugas ninja”.

Caroline Lowe, Bojana Krsmanovic, Michaela Karakova y Mariana Bayón son otras de las personalidades que han sido invitadas en anteriores ediciones.