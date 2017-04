“¿Hacer cine en Hollywood? jamás”: Claudia Sainte-Luce

*La cineasta considera que sería una traición a su México natal.

Bruselas.- Autora del premiado largometraje ‘Los Insólitos Peces Gato’ y del elogiado ‘La Caja Vacía’, lanzado en 2016, la cineasta Claudia Sainte-Luce rechazó cualquier perspectiva de un día alzarse a la escena de Hollywood, algo que consideraría una traición a su México natal.

“¡Jamás en la vida trabajaré en Hollywood, porque odio mucho a los estadunidenses!”, afirmó a Notimex con una sinceridad desconcertante, durante su paso por Bélgica para presentar su más reciente filme. Sentada detrás de una humeante taza de té, la cineasta explicó con candor que “no comulga” con los valores estadunidenses.

“En general la cultura americana, como lo rápido e inmediato, no es lo que me atraiga. El cine de Hollywood, que creo que es un veneno para todos, las políticas, la manera en que tratan a los inmigrantes allá”, enumeró sin virulencia. Además, la mejor financiación y visibilidad proporcionados por la industria cinematográfica estadunidense le costarían, en cambio, una manera de trabajar distinta a la suya y en un idioma extranjero, observó.

“A mi me gusta mi país. Tiene muchísimos defectos. Pero dentro de lo poco que yo pueda aportar, es quedarme en mi país y hacerlo desde allí”, señaló.

“La Caja Vacía” se ha estrenado esta semana en Bélgica en la competición del Festival Internacional de Cine del Mundo MOOV.

Las tres proyecciones de la cinta estuvieron seguidas de un diálogo con la realizadora que, sin embargo, no adhiere a ese tipo de interacción. “No me gusta interactuar con la gente”, afirma entre bocadas de su desayuno en la cafetería del Palacio de Bellas Artes de Bruselas.

“La obra termina cuando tu acabas de hacerla. Después es un diálogo entre la obra misma y el espectador. Lo que yo pueda decir no va a cambiar lo que (el público) siente. En general el arte creo que es algo que no se tiene que explicar. Es para disfrutar. La obra ya tiene una fuerza en si misma. O no”, ponderó.

Y eso pese a la buena acogida que viene recibiendo en festivales internacionales, tal como sucedió con “Los Insólitos Peces Gato”.

“Vengo a los festivales porque soy obligada”, dice, admitiendo que parte de ello tiene que ver con su alma solitaria, un aspecto reflejado en los personajes femeninos de sus dos largometrajes. La cineasta dijo que considera “una ilusión” pensar que los festivales y los premios ayudan a conseguir financiación, distribuidor o salas para exhibir una obra.

“En México nuestra mayor batalla (de los cineastas) es hacer que se vea la cinta, que se muestre en sala y que no se la quiten en una semana porque llega ‘Transformers'”, afirmó.

Lanzada en México en 2016, “La Caja Vacía” muestra cómo evoluciona la relación entre una hija y su padre ausente tras un reencuentro forzado por el reciente diagnóstico de demencia vascular en el hombre.

La historia está ampliamente inspirada en la situación que la cineasta vivió con su propio padre hace cinco años, aunque incluye elementos de ficción ‘necesarios para potenciar’ la narrativa, explicó.

“Creo que todas las obras potentes de arte hablan de algo personal, de alguna cosa que afecta al artista. Pero hay gente que encuentra una forma mejor para esconderlo. La mía ha sido bastante obvio que es algo personal. Pero si no hablas de algo que te atañe, no lo hablas con la misma intensidad”, sostuvo. Pese la exposición personal, Sainte-Luce afirmó que nunca le preocupó el juicio que podría hacer el público de ella, tampoco si la cinta molestaría o agradaría a su padre.

François, el papá que inspiró el personaje de Toussaint, asistió al estreno de la cinta el pasado año y afirmó a la hija cineasta que se ha convertido en su película favorita.

“No lo esperaba. No esperaba nada. Nunca en la vida hay que esperar nada. Sólo quería hacerlo, y para mi era un acto importante, que me ayudó a encarar la situación y ya. Si me estaba yo pensando (que pudiera molestarle) no la habría hecho”, señaló con indiferencia.

La cineasta, quien en “La Caja Vacía” interpreta el papel de Jazmín, la hija de Toussaint, confesó que se atribuyó el rol por puro placer, no por deseo o necesidad de añadir realidad a un personaje inspirado de su propia vida. “Tenía muchas ganas de actuar. Tengo una edad que es difícil ponerme a hacer castings para que me den papeles para otras películas. Entonces, bueno, ya me lo doy yo misma!”, contó.

Antes de empezar a escribir guiones, Sainte-Luce había tomado clases de actuación y protagonizado obras de teatro.

Sin embargo, la experiencia de la doble responsabilidad como directora y actriz le dejó un gusto amargo y le lleva a afirmar con determinación que “nunca jamás” volverá a actuar bajo sus propias órdenes. “Ha sido muy difícil mientras estábamos filmando porque tenía que tener dos cerebros al mismo tiempo. Era enchufar uno y desconectar otro. Ha sido bastante esquizofrénico”, afirmó.

“No me arrepiento, pero prefiero estar enfocada en la dirección, que demanda muchas cosas. Si actúo, me gustaría ser dirigida. Quiero pasar por ese proceso, añadió. La mexicana busca ahora financiación para un nuevo largometraje que espera empezar a filmar a principios de 2018.