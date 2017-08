Harán de México una potencia: Nuño Mayer

El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que con educación, Estado de derecho y una relación de diálogo positivo con Estados Unidos, México será una potencia en el Siglo XXI.

Durante la firma del convenio entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para profesionalizar a operadores del Sistema de Justicia Penal, dijo que América del Norte será una región vibrante y dinámica para sus ciudadanos.

Ante la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, Nuño Mayer indicó: Educación, Estado de derecho y orden permitirán a nuestro país salir adelante y ser una de las grandes potencias del Siglo XXI.

Pero aún con el cambio en la educación y el Estado de derecho, el futuro de nuestro país no se podrá entender sin la relación con los Estados Unidos, aseveró.

Añadió que ambos países son vecinos que comparten una de las fronteras más grandes del mundo, así como una larga historia; pero de manera muy particular tenemos un destino y un futuro conjunto.

“Somos dos países que creemos firmemente en la libertad, en la democracia, que estamos convencidos de que tenemos que vivir en un mundo abierto, que estamos convencidos en la importancia de la justicia, que compartimos el principio de que la educación es el motor del cambio”, puntualizó.

Además, no se podría entender el punto en el que se encuentra la relación hoy en día ni a dónde tiene que ir sin una relación de gran cooperación, de amistad sustentadas en puentes el diálogo que permitirán ser una de las regiones más dinámicas del mundo.

Al referirse al convenio que firman la Anuies y la USAID, que involucra a 15 universidades mexicanas para que ofrezcan diplomados y especialidades en la materia de justicia penal, consideró que es un proyecto de suma importancia.

“Es un proyecto muy importante que va a permitir que la construcción de un Estado de derecho más sólido, de un sistema de justicia mucho más eficiente, mucho más eficaz en nuestro país”, dijo Nuño.

Detalló que este día se aprecia la presentación de tres temas fundamentales para el presente y para el futuro de México.

Por una lado, la educación, en un momento en el que México se hacen cambios más profundos en muchas décadas para tener una educación de calidad, porque su presente y futuro dependen de que tenga una educación de calidad.

A su vez, el titular de la Anuies, Jaime Valls Esponda, señaló que el proyecto que hoy se suscribe constituye un punto de partida fundamental para construir y fortalecer una cultura jurídica asentada en los aspectos de innovación, tanto de procesos como de contenidos del Sistema de Justicia Penal en México.

Explicó que esta iniciativa pretende promover la profesionalización del capital humano para el desarrollo de la nación en un ámbito de alto impacto social, generar confianza entre los ciudadanos a partir de lo que mejor hacen las universidades, que es generar excelencia del conocimiento.

Valls Esponda agregó que lo que le dará calidad a la justicia será la profesionalización de las mujeres y los hombres encargados de su aplicación.

“Ahí radica el sentido de este proyecto y el trabajo por hacer. En la medida que mejoren las capacidades de los profesionales aumentará, no sólo la eficacia en la impartición de justicia sino, sobre todo, la percepción de los ciudadanos y por ende su confianza en las instituciones”, resaltó.

Finalmente, dijo que para las universidades que forman parte de esta iniciativa significa una extraordinaria oportunidad de encabezar este promisorio proceso de formación de capital humano.

Estas casas de estudio, dijo, disponen de prestigio y son instituciones que ostentan, por méritos indudables, el Distintivo Vanguardia otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Anuies.