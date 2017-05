* Anuncia Alfredo del Mazo Maza nuevo proceso de reconstrucción partidista a partir de la victoria del 4 de junio.

* Candidato del PRI cierra campaña en Plaza de los Mártires de Toluca,

lo acompañan Enrique Ochoa y Eruviel Ávila.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza, adelantó que después del 4 de junio su partido tendrá una nueva etapa a nivel nacional y estatal, a partir de la renovación de la gubernatura del Estado de México, la cual -afirmó- la retendrá y hará historia.

A dos meses de que arrancaran las campañas, aseguró que mediante una estrategia con propuestas y sin denostaciones, logró revertir el enojo e incertidumbre de los mexiquenses en contra del PRI y los gobiernos que ha encabezado, a partir de los retos y pendientes que se viven a diario en el estado.

Afirmó que a una semana de votación, el proyecto que encabeza tiene cabida para todos los sectores que buscan el desarrollo de la entidad, por lo que -ratificó- ganará con el voto de los ciudadanos y este triunfo cimentará la renovación del Tricolor.

“Vamos a ganar porque nos mueven los valores de nuestras familias, la pasión por nuestro estado y el amor por nuestra tierra. Ese día haremos historia porque vamos a ganar el Estado de México y daremos inicio a una nueva etapa de renovación de la vida del partido, aquí en Toluca empieza una nueva historia para el Estado de México y se empieza a escribir una nueva historia del priismo nacional”, aseveró.

Enfatizó que estos días de campaña el PRI ha tenido una cita con lo que ya es su mayor reto como partido al competir contra sus adversarios, camino que no ha sido fácil, pero dijo que la unidad una vez más ha demostrado ser su mayor fortaleza y arma.

Por este trabajo agradeció a toda la estructura Tricolor, la cual -destacó- cuenta con la mejor área electoral, de promoción y activismo, así como de campaña, con la cual ganarán esta elección.

El candidato aliancista, del Mazo Maza, recordó que su plan de gobierno se centrará en el combate a la inseguridad y la generación de un millón 200 mil empleos. La protección de más mujeres a través de los programas “Salario Rosa”, “Universidad Rosa” y “Transporte Rosa”. Aseguró que también generará empleos emergentes para mujeres de 50 años y más. Asimismo, mantendrá la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Agradecimiento a priistas destacados

Desde la Plaza de los Mártires, Toluca, donde no importó que el sol lanzara sus rayos a plomo, el abanderado del Mazo Maza vivió diversos momentos emblemáticos, como el beso que se dio con su esposa Fernanda Castillo Cuevas, escena que fue aplaudida y ovacionada por la militancia priista presente.

Otro de los acontecimientos que marcaron el inicio del cierre de campaña del abanderado del PRI, fue el respaldo político que recibió del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de 12 de sus homólogos de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

Significativo también, la asistencia de los exmandatarios mexiquenses Alfredo del Mazo González (su padre), Alfredo Baranda García, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas. Aunque no estuvo presente Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República, del Mazo Maza le envió un reconocimiento por el trabajo hecho en el estado y ahora en el país.