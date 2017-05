Hartazgo de pasajeros por cobro indebido

POR Guillermo Guadarrama

Un chófer de la empresa “Línea Xinantecatl” con número económico 269 que circula por la ciudad de Toluca, sostuvo una discusión con una pasajera por cobrarle 10 pesos de pasaje.

Los hechos se registraron sobre las calles de Lerdo de Tejada y 21 de Marzo durante la tarde de este lunes, donde a decir de los usuarios el chófer se negó a bajar a la pasajera en el punto solicitado debido a que está no le pago los diez pesos que le pedía de pasaje.

Al ver la actitud de los pasajeros obligaron a detener al conductor sobre las calles antes mencionadas.

“Es que el señor quiere estar cobrando sus diez pesos cuando todavía no se ha aprobado ese proyecto y como la señora no le dio los dos pesos de más entonces el chófer no la quería bajar de camión”, dijo uno de los usuarios.

Posteriormente y para suerte de los pasajeros se encontraba una patrulla de la policía estatal con la que se acercaron a solicitar su ayuda, no obstante el tiempo que se perdió en el proceso fue de aproximadamente media hora.

“Por suerte que atrás venía la policía y ya le hicimos la señal de que se detuviera, ahorita estamos viendo si se lo van a llevar por andar queriendo cobrar de más a los pasajeros”

Los hechos sucedieron alrededor de las 4:30 de la tarde de este lunes, donde después de unos minutos de estar adentro de la unidad, los pasajeros tuvieron que salir para tener que abordar otro camión para llegar a su destino.