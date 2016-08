Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Alternancia en Edoméx no se logrará con candidatos

ciudadanos, sí con reivindicación de partidos: Olvera.

Para el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Jorge Olvera García, la figura de una candidatura independiente es inviable para lograr un gobierno de alternancia en la elección del 2017, ya que las tres fuerzas políticas PRI, PRD y PAN tienen solvencia y una fuerte tradición política.

Lo anterior, después de que el senador y ex militante del Sol Azteca, Alejandro Encinas consideró necesaria la postulación de un ciudadano y una propuesta social para arrebatarle al Tricolor el gobierno estatal.

En dicho contexto, Olvera García explicó que en la entidad las candidaturas independientes carecen de una ideología y plataforma que les permita competir para obtener el triunfo en la próxima contienda como ocurrió en Jalisco y Monterrey, además consideró que no existen mecanismos necesarios para el tema de financiamiento.

Sin embargo, el encargado de las riendas de la UAEMéx, Olvera García reconoció que existe un hartazgo social sobre el actuar de los partidos, por lo cual consideró necesario que fortalezcan sus plataformas políticas y refuercen su cercanía con la gente.

Ya que afirmó que tanto el PRI, PRD y PAN tienen una solvencia necesaria para reorientar y recomponer su actuar de cara a las elecciones para renovar la silla gubernamental el próximo año.

Aspiraciones políticas

De cara al inicio del proceso electoral del 2017, el rector de la Autónoma mexiquense, Olvera García no negó su interés de participar en el proceso, pero aclaró que actualmente se encuentra enfocado al cargo universitario, mismo que recordó concluirá el próximo 14 de mayo.

“Si me interesa, pero me interesa la Universidad, su presupuesto, me interesa terminar bien el 14 de mayo, y ya después vemos si me gustaría de acuerdo a mi experiencia de servir al sector público y social…ni me encarto, ni me descarto como dicen los políticos, me encarto para la universidad”, declaró.

Una vez ocurrido su rectorado, admitió que tendría el interés de continuar en el sector público y social a favor de la sociedad mexiquense, aunque ratificó que esperará los tiempos.