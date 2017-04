Hecho bochornoso

* Rolany Pastor trató de increpar a Alfredo del Mazo; causó destrozos y fue detenido.

Juan Gabriel GONZÁLEZ CRUZ

Minutos antes de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) le retirara la candidatura a gobernador por la vía independiente a Isidro Pastor, uno de sus hijos identificado como Rolany Pastor Guadarrama trató de increpar al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El joven Pastor Guadarrama esperó la salida de Del Mazo Maza para acercarse al abanderado y emitir algunos improperios, pero en su intento dañó parte del inmueble universitario y además causó destrozos en un auto particular.

Esta situación movilizó a personal de seguridad de la Máxima Casa de Estudios y de la policía municipal, quienes minutos después lo interceptaron en calles aledañas de rectoría para pedirle la reparación de daños.

En su explicación a medios de comunicación, el hijo del frustrado abanderado independiente alegó que sólo se quería acercar a Alfredo del Mazo para darle un abrazo de amor, no obstante en los empellones lanzó acusaciones contra el PRI y contra el candidato a la gubernatura de este partido.

«Lo que hice con Alfredo del Mazo fue darle un abrazo de amor, para que el amor lo cure y le quite la corrupción», indicó el joven que no pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México.

En sus múltiples declaraciones Rolany Pastor presumió haber estudiado en escuelas de Europa y comparó los malos servicios de salud de nuestro país con los que se prestan en países como Francia e Inglaterra.

“Estoy muy molesto con ellos (PRI), yo amo a mi país y esto no puede pasar. Mi papá no está dentro de ese grupo, Isidro Pastor es independiente, de cualquier manera no vine a hablar de él sino de la corrupción que nos está atacando”, expresó.

Cabe destacar que el padre de Rolany y quien hasta ayer era candidato independiente a la gubernatura, Isidro Pastor, fue presidente del PRI estatal, diputado local y hasta hace tres meses secretario de Movilidad del gobierno del estado comandado por el tricolor.