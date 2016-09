Iglesia en crisis

Guadalupe de la Cruz

José Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote católico conocido como defensor de los derechos humanos de los migrantes, dijo que no entiende la actitud de la Iglesia católica actual y sí cuestiona, porque sale a la calle a manifestarse en contra de los matrimonios igualitarios, cuando debería de realizar este tipo de movilizaciones por los desparecidos, los secuestrados y las acciones del gobierno simulador y fallido que tenemos.

“Tenemos que reflexionar en lo que está pasando, estamos en medio de una crisis civilizatoria, una decadencia del sistema capitalista, una crisis de la Iglesia católica donde tenemos que pensar qué valores realmente son los que nos pueden ayudar para hacer un progreso igualitario, universal, pero real”.

Solalinde Guerra precisó que se debe tener una gran comprensión con toda la diversidad sexual que se está viendo, pues más allá de las posiciones rígidas y excluyentes, la Iglesia católica no ha exhibido elementos científicos y actualizados para demostrar lo que pasa sociológica y antropológicamente con la diversidad sexual.

“No conoce en realidad qué pasa con las familias no parentales, qué pasa con esos matrimonio o uniones o ese tipo de convivencias, qué pasa con esos niños que han sido adoptados, pues no tenemos información actualizada y estamos llenos de prejuicios y temores, y el resultado es lamentable porque se contrapone una parte de la sociedad con otra y estamos en tiempo de unión, de comprensión y no de confrontación”.

Es verdad que la Iglesia católica no puede sustraerse a ninguna reflexión donde haya una realidad humana, dijo, pero el cuestionamiento más bien sería: porqué en este asunto de la diversidad sexual hay un pronunciamiento de llegar a las calles, lo cuestionó en materia de justicia, porque no lo hace cuando hay tantos desaparecidos en México, porqué no hace marchas por los secuestrados, por la impunidad, porqué es tan condescendiente con un gobierno simulador y tan fallido como el que tenemos.

“Más allá de mi postura, yo tengo mis puntos de vista, fui formado con una cultura diferente, pero respeto, respeto los momentos que se viven y la vida de cada ser humano, y lo que estoy haciendo es acercarme y tratar de entender, he conocido a niños que han vivido con personas del mismo sexo y veo que son niños normales e igual que todos”.