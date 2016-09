Imparcialidad

* Garantiza gobernador comicios libres y no intervención de autoridades.

* Pide a alcaldes mexiquenses mantenerse al margen y respetar la contienda.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se comprometió a mantenerse en estricto apego a la ley ante el inicio del proceso electoral del 2017, donde se elegirá a su sucesor, mientras que a su gabinete y autoridades municipales exhortó a conducirse con legalidad y ofreció a los órganos electorales apoyo dentro de lo que le faculta la Constitución, con la finalidad de que se tengan unos comicios en paz y transparentes.

Asimismo, el mandatario mexiquense celebró las recientes designaciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Desarrollo Social (SEDESOL), cambios que confió fortalecerán la economía y entrega de apoyos en favor de la sociedad mexiquense.

Al inaugurar tres de los cuatros nuevos penales, Ávila Villegas indicó que ante el inicio de la contienda del 2017 pondrán el ejemplo al respetar lo que le marca la ley electoral federal y estatal durante el todo el proceso, la realización de campañas y la jornada de votación del 4 de junio.

“Me he puesto a la orden de los responsables de los órganos electorales, tanto federal como estatal, para servir en el ámbito que las leyes federales y locales me facultan, no habré de hacer ni más, ni menos de lo que la propia ley me impone, faculta, autoriza o me limita”, subrayó. Solicitó a los secretarios de su administración y las autoridades de los 125 ayuntamientos hacer lo propio, pero pidió y se comprometió a brindar apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que se tenga una elección en paz, en armonía y trasparente.

“Los partidos, los candidatos, a hacer sus campañas en su momento, las autoridades electorales a organizar el proceso electoral y el gobierno a gobernar”, aclaró.

Por otra parte, el mandatario mexiquense Ávila Villegas celebró la designación de José Antonio Meade Kuribreña como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció su trayectoria como excanciller y titular de la (SEDESOL) y confío en que con su llegada las políticas económicas mejoren, así como un Paquete Fiscal que beneficie a la entidad.

Mientras tanto, también se refirió a la llegada de Luis Miranda Nava como secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), funcionario mexiquense de quien pronostica trabajará a favor de las políticas sociales de la entidad, así como en el resto del país.