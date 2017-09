Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Resurge la inconformidad de organizaciones civiles y familiares de víctimas.

*Colectivos exigen al nuevo gobernador

erradicar asesinatos de mujeres.

En la plancha de los Mártires de la Ciudad de Toluca, los nombres y apellidos de cientos de mujeres víctimas de feminicidio recobraron vida como el de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, una ofrenda que les recuerda y exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicar acciones inmediatas para proteger al sector femenino.

A un día de que en 11 entidades se unieron al caso de la estudiante veracruzana asesina en Puebla, la indignación y repudio llegó al Estado de México donde se reavivaron los asesinatos violentos de mujeres que se tienen registro y se advirtió pueden incrementar en los próximos años.

A decir de la integrante del Colectivo Polvo de Estrellas, María José Reyes Villavicencio sin alarmantes los casos de feminicidios, los cuales no son aislados y se necesitan garantías para que vivan libres de violencia.

Las demás colaboradoras de la ONG puntualizaron que el caso de Mara Fernanda no es el único en el país, y en la entidad sólo evidencia la cifra negra y la urgencia de que la Alerta de Género rinda resultados en el estado.

“A Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México pues aumentó la tasa al 100 por ciento de los feminicidios sabemos que el nuevo gobierno no está aquí por elección popular. Estamos reivindicando la justicia”, mencionó.

A punta de gis, los nombres de las más de mil 700 víctimas de feminicidio en el país y en la entidad, formaron una cruz de más de 10 metros de largo que simbolizó la exigencia de justicia para sus familiares.

La presidenta de Corazones Diversos del Estado de México, Angélica Téllez Rojas aseveró que el performance llevado a plena luz del días evidencia el olvido que se tiene de las mujeres y el llamado urgente de cambiar esta actitud por el gobierno.

«Estamos conmemorando a todas las mujeres que han sido muertas por feminicidio, más de mil 700… todo esto surge tras el asesinato de Mara, de que ya no queremos que a nadie más la meten, ya basta, hasta aquí», señaló.

Iniciativa #Micasaestucasa

Tras revivirse la violencia en la que están las mujeres de México y la entidad, diversas ONG’S mexiquenses abrazan la idea de sumarse al movimiento #Micasaestucasa que busca proteger a las jóvenes.

La iniciativa ciudadana tiene por objetivo que si alguna mujer se siente vulnerable para viajar en horas altas de la noche, encuentre un techo donde puedan estar a salvo.