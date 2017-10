Industria turística está de pie

* Peña Nieto llama a promover lugares turísticos para reactivar economía.

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes, a mostrar solidaridad con las comunidades afectadas por los recientes sismos, y promover los destinos turísticos, para de esta manera contribuir a la reactivación económica de esas zonas.

Al agradecer su apoyo en la fase de emergencia, les pidió que ahora “cuando viajen por México, compartan sus experiencias con sus amigos, las compartan con el mundo entero, que compartan que Taxco, por ejemplo está de pie, que Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de México está de pie, que Oaxaca está de pie, que Chiapas está de pie”.

Previo a inaugurar el XVII Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Noveno Foro Académico Turismo Anáhuac “Riesgos y Desafíos ante el Boom del Turismo Mexicano”, el mandatario federal subrayó sin embargo, que no se deben dejar de reconocer las afectaciones que ahí se tienen.

La Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México, las entidades más afectadas por los movimientos telúricos tienen la capacidad para seguir recibiendo a millones de turistas que quieran conocer estos destinos.

“Es importante que quienes visiten estos lugares puedan mostrarle esto a sus amigos y al mundo entero a través de las redes sociales, que es una manera de solidarizarse también con estas entidades que resultaron afectadas para contribuir a la reactivación del economía en estos importantes destinos turísticos”.

Afirmó que no obstante la posición de México como el octavo destino más importante del mundo, con 35 millones de turistas, atraviesa por un momento difícil por el impacto mediático que tuvo en los visitantes que pensaban venir, pero están encontrando espacios para actividades recreativas y de esparcimiento porque “México está de pie”. Acompañado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y la cúpula empresarial del sector turístico, puso como ejemplo que “tan sólo el martes pasado aquí en la Ciudad de México, (…) hubo aquí en nuestra ciudad capital, cinco conciertos de artistas internacionales, a los que asistieron miles de personas”.

Esto es muy importante porque el 85 por ciento del consumo turístico en el país es gracias al turismo que realizan los propios mexicanos, y si bien las mediciones en cuanto a la ubicación que tenemos como destino turístico es por el turismo internacional, “la potencia turística que somos es gracias particularmente a la gran dinámica y al turismo nacional”, apuntó.

Al hablar de los mil 500 edificios históricos, algunos catalogados como patrimonio cultural de la humanidad, que resultaron dañados en el país, Peña Nieto indicó que representan el uno por ciento del total del patrimonio cultural y arqueológico, pero recalcó “que no haya duda, vamos a restaurar estas joyas arquitectónicas”.

“Si los sismos no fueron, no tuvieron la fuerza para destruir -y qué bueno que así fue- para destruir esta riqueza cultural que tenemos, tampoco habremos de ser nosotros quienes lo destruyamos”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Por eso, aseveró, “no importando lo cuantioso que pueda resultar su restauración en los varios meses por venir, estamos comprometidos a restaurar la riqueza del patrimonio cultural que haya resultado dañada por estos sismos”.

Recordó que la inversión que demandará este esfuerzo de reconstrucción será del orden de ocho mil millones de pesos, pero que en conjunto con las autoridades locales, la iniciativa privada y organismos internacionales, “estoy seguro que habremos de lograr la meta de restaurar este patrimonio”.

A los empresarios reunidos, Peña Nieto destacó que la posición que México ha alcanzado en el sector en los últimos años, “se debe particularmente a un empresariado que está comprometido con México, a un empresariado del sector turístico que sigue invirtiendo en México, que sigue teniendo su apuesta más alta en México y en el futuro de México”.