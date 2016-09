Inhabilitan a corrupto

* UAEM impuso 20 de sanción para no desempeñar cargo universitario a Hugo del Pozzo tras fraude y daño patrimonial.

En un hecho sin precedentes, y de acuerdo con los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen su quehacer cotidiano, la Universidad Autónoma del Estado de México informa sobre la inhabilitación por 20 años de Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez para desempeñarse como servidor universitario.

De esta manera, la Administración 2013-2017 de la UAEM, encabezada por el rector Jorge Olvera García, da cuenta de su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la legalidad, con la finalidad de garantizar la seguridad del patrimonio universitario y fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior pública mexicana.

Cabe precisar que la inhabilitación de Hugo del Pozzo Rodríguez es consecuencia del convenio por prestación de servicios profesionales que firmó de forma irregular con el gobierno de Oaxaca y derivó en una demanda por incumplimiento de contrato, situación que afectó la imagen y patrimonio universitarios.

En este sentido, cabe precisar que la firma irregular de dicho documento y de cuya existencia no informó a las autoridades universitarias durante el proceso de entrega-recepción de la Dirección de Recursos Financieros, de la cual fue titular en administraciones anteriores, tuvo como consecuencia un quebranto para el patrimonio de la institución, que al no tener conocimiento de la existencia del convenio tampoco tuvo la posibilidad de defenderse de forma adecuada.

Ante el incumplimiento del contrato signado en 2012 y por el cual pagó 56 millones de pesos a Hugo del Pozzo, el gobierno de Oaxaca solicitó a la Máxima Casa de Estudios mexiquense la devolución de dicha cantidad más los intereses acumulados, lo cual para el presente año representó una afectación al patrimonio universitario de 100 millones de pesos.

Por otra parte, cabe destacar que la Autónoma mexiquense da seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como resultado de la Auditoría Forense practicada a las Cuentas Públicas 2011 a 2014 de la institución, que permitieron identificar irregularidades en las cuales el ex universitario está involucrado.

Al respecto, el contralor universitario, Ignacio Gutiérrez Padilla, puntualizó que según los resultados de las auditorías realizadas por la ASF, Hugo del Pozzo está implicado en el pago de “becas” por importes que rebasaron lo establecido en el Reglamento de Becas de la UAEM y ascendieron hasta un millón de pesos anuales por becario, sin retención del ISR.

Asimismo, dijo, se le identificó como representante de empresas a las cuales se asignó de manera directa la ejecución de servicios; está implicado también en el pago a empresas que no contaban con registro en el padrón de proveedores de la institución y en la simulación de la prestación de servicios por parte de éstas.

Gutiérrez Padilla explicó que la ASF instruyó a la Máxima Casa de Estudios mexiquense la aplicación de sanciones de responsabilidades administrativas y en su caso, determinar a través de esa instancia la sanción resarcitoria.

En este contexto, indicó que la Autónoma mexiquense solicitó a la ASF la documentación e información derivada de sus auditorías, a efecto de llevar a cabo la ejecución de dichas peticiones; sin embargo, la autoridad no proporcionó dicha información, bajo el argumento de que su normatividad le imposibilita proporcionar documentación referente a operaciones bancarias y financieras proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin duda, dijo, esa documentación nos permitiría contar con mayores elementos para la imposición de las sanciones correspondiente e incluso, consolidar los procesos de denuncia ante la PGR y a su vez, que la ASF constate el cumplimiento puntual de proceder contra el o los responsables.

Detalló que la institución reiterará a la ASF la petición de contar con la información que permita proceder legalmente hasta las últimas consecuencias, ya que tiene el interés de continuar con las acciones instruidas e imponer sanciones de carácter administrativo, pero sobre todo, en conjunto con dicha autoridad, proceder legalmente contra Hugo del Pozzo Rodríguez y todos aquellos que pudieran estar vinculados con presuntos actos ilícitos.

Así, abundó Ignacio Gutiérrez Padilla, la Universidad Autónoma del Estado de México deja constancia pública de que en el ámbito de sus atribuciones, procede contra quien o quienes incurren en acciones y situaciones que en busca del beneficio personal dañan la imagen institucional.