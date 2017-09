Inspecciona INAH construcciones afectadas por sismo

POR Isabel Blancas

Muchos edificios antiguos e iglesias sufrieron daños de diferente magnitud después del sismo que se registró el pasado martes, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en su delegación Estado de México, inició la supervisión de estos.

Se informó que por medio de brigadas, se llevarán recorridos a diversos puntos del estado para verificar el estado de los inmuebles que tienen catalogados dentro de esta institución.

Son seis brigadas constituidas por expertos y especialista como antropólogos y arquitectos los que verificarán las condiciones estructurales de los edificios, iglesias, haciendas, entre otros, para evitar colapsos y derrumbes que ponga en riesgo la vida de personas.

Los municipios que se están visitando son: Ocoyoacac, Lerma, Metepec, Capulhuac, Tianguistenco, Xalatlaco, Santa María Rayón Calimaya Zinacantepec, Valle de Bravo, Tenango, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, Otumba, Ecatzingo y los sitios más lastimados tras este temblor.

Se resaltó que en donde se reportaron daños severos, principalmente fue en iglesias con más de cien años de antigüedad pues algunas de ellas también colapsaron y se derrumbaron.

Finalmente se puso a disposición de la gente los números 215 70 82 y 215 85 69 para reportar cualquier situación de daño a inmuebles viejos, además se recomendó no exponerse y no habitarlos si no se tiene la certeza de que estos están en condiciones adecuadas.