Insta Sedesol a cerrar filas para erradicar la pobreza

El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier García Bejos, llamó a cerrar filas para erradicar la pobreza. Al inaugurar la vigésimo primera edición de la Reunión Anual de Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) el funcionario federal destacó que la tarea de forjar un país más próspero no es exclusiva del gobierno, de ahí su llamado a cerrar filas. Aseguró que el único color de la filantropía es el amor a los nuestros, el amor a México, por ello “todos debemos formar un país sin exclusiones, una patria más generosa que voltea a ver a quienes más lo necesitan”, aseveró.

Durante su participación, dijo que para 2018, la política social estará blindada y seguirá utilizando herramientas tecnológicas para focalizar los recursos, como el Sistema de Información Social Integral.

Respecto a los sismos de septiembre, reconoció el papel de la sociedad civil ante la emergencia. “Gracias a la solidaridad de millones no hubo crisis humanitaria que lamentar en las entidades afectadas”.

“Juntos, sector público, empresas y ciudadanía hemos enfrentado el reto de la reconstrucción, y durante este proceso no ha habido quien se quede sin comida, sin hospital, sin clínicas ni albergues. Ahora, con un espíritu solidario que no se rompe, estamos reconstruyendo comunidades, demostrando que México es una nación resistente que está de pie”, aseveró.

García Bejos participó en la inauguración de la Reunión Anual del Cemefi, la cual contó también con la presencia de los presidentes Ejecutivo del organismo, Jorge Villalobos; de la Reunión Anual, Salvador González Lóyzaga, y del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar Haro.

Con el tema central “Desafíos y Oportunidades en Tiempos Complejos”, en el encuentro se abordará la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el desafío de la reconstrucción de los estados afectados por los sismos de septiembre pasado.