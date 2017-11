Instalan cámaras a uniformes de Policías Mpales.

*Ayudarán a mejorar el desempeño de los elementos policiacos,

además de exhibir posibles casos de corrupción.

Tultitlán, Méx.- A fin de fortalecer la seguridad de las familias tultitlenses , la Administración 2016– 2018, encabezada por Jorge Adán Barrón Elizalde, en coordinación con la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, llevó a cabo la entrega de 20 cámaras GO PRO a la Policía Municipal, refrendando así el compromiso que se tiene con esta corporación.

La finalidad es dar certidumbre de que la policía municipal cumpla con los protocolos de actuación en cualquier caso, así como video-grabar las acciones para evitar abusos, probables casos de corrupción y falsas acusaciones en el cumplimento de su deber.

El titular de la Dirección de Seguridad Pública mencionó que a través de las cámaras de audio y video instaladas en los chalecos de los policías se buscará transparentar sus operaciones.

También abundó que «comenzarán a usar dichas cámaras en sus uniformes a partir del próximo año y en una primera etapa serán 20 equipos (BWC) que ayudarán a mejorar el desempeño de los elementos, además de exhibir casos de corrupción».

Por otra parte, en conferencia de prensa, el edil de Tultitlán explicó que las cámaras ayudan a capturar datos válidos que antes no estaban disponibles para los elementos, reducir las quejas y construir lazos de confianza y legitimidad con los tultitlenses.

«Reconozco la labor que los elementos policiacos desempeñan las 24 horas del día, los 365 días del año, misma que muchas veces no es compensada por las autoridades, sin embargo, Tultitlán apoya y respalda a la policía y este proceso ha sido una constante.

Cabe destacar que el subdirector de tránsito mencionó que en esta Administración ha habido acercamiento permanente con la policía municipal, con el objetivo de que dicha corporación tenga un óptimo rendimiento y que éste repercuta en mayor eficiencia al momento de brindar seguridad a los tultitlenses.