Interpretar a Lupita D’Alessio me creció como ser humano: Mariana Torres

*La actriz tomará vacaciones para desconectarse emocionalmente del personaje.

México.- La actriz Mariana Torres reveló que interpretar a Lupita D’Alessio en su etapa joven, a través de la bioserie de televisión “Hoy voy a cambiar”, le provocó ansiedad, taquicardia e insomnio, aunque también le dejó muchas enseñanzas y creció como ser humano.

“Todas las escenas tienen un peso emocional muy fuerte porque cada una cuenta algo. Entrar a ese momento de crisis, decadencia, excesos, de una tristeza profunda, un vacío muy grande, fue emocionalmente desgastante. No podía dormir, me dio ansiedad y taquicardia”, reveló Torres. Sin embargo, destacó que de alguna manera vivir el calvario de la actriz y cantante le dejó muchas enseñanzas y creció como ser humano.

“Estamos viendo a una mujer que se enfrentó al éxito mientras su vida personal estaba desequilibrada. Es una muestra de que la fama también tiene su lado complejo y oscuro, su lado difícil, y que si no tienes estabilidad emocional ni encuentras apoyo en tu familia, puedes caer y terminar muy mal, como ella lo vivió”.

De manera previa a las grabaciones, Mariana Torres platicó que preparar al personaje le tomó cerca de dos meses y le requirió observar videos y entrevistas de Lupita D’Alessio, y con el apoyo de maestros logró construir su papel. En total, dijo, fueron aproximadamente 25 semanas “ya siendo la artista”.

“Tenía clases todos los días y un nervio en cada escena. Pensaba en si me iba a quedar con el personaje, en cómo contarla de la mejor manera, en si voy a llenar la expectativa. En fin, escuchar ahora que Lupita está contenta y le emociona el trabajo que hemos hecho, me llena de mucha emoción, alegría y orgullo”.

A varias semanas de haber concluido las grabaciones y próxima a estrenarse la serie, Mariana Torres admitió que le ha costado separarse del personaje.

“No siento que haya dejado emocionalmente del todo este proyecto. Retomar (su vida normal) cuesta trabajo, por eso me voy de viaje. Creo que eso terminará de cerrar el ciclo emocional, aunque ha sido increíble este camino. Me siento muy contenta y bendecida, pero sí necesito desconectarme al ciento por ciento”.

Torres, quien durante su estancia en las filas de TV Azteca protagonizó telenovelas como “Vuélveme a querer” (2009) y “Así en el barrio como en el cielo” (2015) entre otras, encarna a Lupita D’Alessio desde los 17 años cuando sobresale al interpretar el éxito musical “Mi corazón es un gitano”.

También atraviesa la etapa de cuando gana el Festival OTI, su gran época de gloria hasta su cuarto marido y el nacimiento de su hijo César. El resto de su vida le compete a la actriz Gabriela Roel.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la actriz acerca de la intérprete de “Mudanzas” fue que su padre la obligó a ser cantante cuando al inicio quería ser bailarina de ballet y después dedicarse a la natación.

“Es una mujer que demuestra ser muy apasionada e intensa porque se metió al ballet y era la mejor. Entró a la natación y era la mejor, incluso la becaron pero el papá dijo que no. Le robaron su ilusión y sus sueños de niña. De ahí viene una búsqueda de resolver ese conflicto con su papá”, opinó.

Entre las cosas que admira de la llamada “Leona dormida” son su humildad y generosidad. Destacó que ella no olvida a la gente que estuvo siempre a su lado ni a quien la ayudó.

“No tengo el gusto de conocerla y muero de ganas. Quiero abrazarla, sentarme con ella y platicar, que me cuente tantos momentos. Cuando me dieron la entrevista que le hicieron para la serie fueron horas de estar escuchándola, de llorar, de reír con ella, y parece que ya la conozco”.

Aunque desde que era niña ha admirado su carrera, Mariana Torres asegura que hoy, más que nunca, es fan de la artista. “Tuve la oportunidad de ir a uno de sus conciertos y me dejó sin palabras, mis respetos para la señora”, concluyó.