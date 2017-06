Invaden sentimientos encontrados a Fabiola Guajardo

*La actriz dice estar feliz por el éxito de “Enamorándome de Ramón”,

pero triste porque ya están a punto de terminar grabaciones.

México.- La actriz Fabiola Guajardo confesó tener sentimientos encontrados ya que, por una parte está feliz por los buenos resultados de “Enamorándome de Ramón” y triste porque están a pocas semanas de concluir las grabaciones y está segura que extrañará el gran equipo que han hecho en la telenovela.

Fabiola es “Sofía Vázquez”, la antagonista de la producción de Lucero Suárez, quien ha luchado con todo su ímpetu y artimañas para volver a conquistar a “Ramón” (José Ron) y sobre todo impedir que él siga enamorado de “Fabiola” (Esmeralda Pimentel).

“La verdad me encuentro con los sentimientos encontrados, pues ya nos quedan tres semanas de grabación y eso me pone muy triste, pero a la vez estoy contenta porque ha sido una experiencia muy linda, ocho meses de trabajo en una producción muy linda, porque hemos formado un gran equipo”.

Agregó que esta unión de toda la producción, ha rendido frutos pues la novela cuenta con números muy importantes en cuanto a “rating”.

“Estamos muy contentos con el resultado, ha sido una historia a la que a la gente le ha gustado muchísimo.

Hemos sido el primer lugar en audiencia y pues felices por los resultados y creo se acaba al aire el 30 de julio, pero nosotros ya estamos por concluir grabaciones”.

Respecto a los planes próximos, Fabiola compartió que además de la novela, está preparando la promoción de la cinta “108 costuras”, en la que comparte créditos con Kuno Becker y Ximena Navarrete y que finalmente llegará a las pantallas de cine.

“La película la hicimos hace dos años y ya nos dieron fecha para septiembre y octubre, y pues en estos días comenzaremos con toda la promoción.

La idea es de Gastón Pavlovich y fue dirigida por Fernando Kalife y cuenta la historia de dos amigos de la infancia cuyo sueño es ser beisbolistas profesionales”. Finalmente, la joven actriz, quien últimamente ha subido a sus redes sociales imágenes donde luce muy delgada, dijo al respecto: “La verdad es algo que me ha costado.

Ha sido un trabajo de constante disciplina, pues yo no era muy fan de ir al gimnasio, sólo me gustaban actividades como patinar en hielo o jugar tenis, pero desde que volví de Estados Unidos tomé esta disciplina de hacer ejercicio y ahora ya es un hábito ir al gimnasio y pues me han gustado los cambios que he tenido con mi cuerpo, mi mente y mi salud”.