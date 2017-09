Irán Castillo y Pablo Ruiz son invitados al “90´s pop tour”

México.- Los cantantes Irán Castillo y Pablo Ruiz se unen al “90’s pop tour” como artistas invitados en la gira que mantiene el “show” por diversos puntos de la República y que en breve llegará a Estados Unidos.

Ambos intérpretes estarán presentes en varias fechas del concepto musical, que tiene como fin revivir los éxitos que marcaron una época antes del cambio de milenio y en el que participan OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Érik Rubín, Caló, Litzy y The Sacados.

“Estamos felices de poder recordar varios de nuestros éxitos con los fans del ’90 pop tour’ y hacerlo en este gran escenario y con amigos de tantos años es algo único para nosotros”, mencionó Irán Castillo mediante un comunicado de prensa.

Mientras que Ruiz indicó: “La verdad que no me esperaba la reacción y el recibimiento de la gente, lo bien que se la pasan todos en el escenario, es una gran familia y estamos orgullosos de formar parte de esto, para mí reencontrarme con el público mexicano ha sido lo máximo”.

Después de que más de 400 mil personas han disfrutado y certificado como Disco de Platino por las altas ventas el 2CD + DVD, el “90’s pop tour” visitará Estados Unidos y regresará a la Arena Ciudad de México el 30 de noviembre próximo.