Jacqueline Bracamontes analiza escribir otro libro

*La actriz y conductora estudia un proyecto para la pantalla chica;

considera viable conducir la próxima edición de “La voz… México”.

México.- Jacqueline Bracamontes, quien afirmó que pronto regresará a la televisión, comentó que desea trabajar en otro libro, pero no autobiográfico, como “La pasarela de mi vida”, que publicó de manera reciente.

“Contemplo escribir sobre otra cosa, todavía no he decidido sobre qué, pero lo estoy analizando, ya me gustó esto”, indicó la actriz, quien bromeó al decir que cuando tenga 60 ó 70 años lanzará otro volumen de sus vivencias.

En entrevista, la también conductora comentó que le emociona que las personas se acerquen a ella para decirle que sus consejos escritos les ayudan de alguna forma y hasta, dijo, “les he cambiado su vida”.

Incluso algunos le han agradecido por ayudarlos a tomar una decisión que no se atrevían a tomar y gracias al libro pudieron hacerlo.

De igual manera aplaudió que Yordi Rosado ofrezca consejos prácticos a través de sus textos, que aunque piensa son muy comerciales, es lo que necesitan los jóvenes.

La protagonista de la telenovela “Las tontas no van al cielo” se considera una persona auténtica que hace lo que le apasiona, sin importar los comentarios negativos que reciba. Se siente halagada de que haya lectores que reaccionen a lo que escribió, que es su versión. “Nadie puede llegar a decirme que lo que dije fue mentira, porque es lo que yo viví, es mi verdad”.

Por otro lado, informó que estudia un proyecto para la pantalla chica y aunque declinó dar detalles consideró viable conducir la próxima edición de “La voz… México”.

Tomar esa decisión “no es fácil, pero ahí vamos, ya más adelante vendrá la confirmación”, externó la mexicana, quien también indicó que tiene mucho cariño al certamen de Nuestra Belleza México, en el que participó en 2000. Adelantó que quiere reunirse con la ex Miss Universo, Lupita Jones, para que le platique sobre sus planes una vez que Televisa se habría deslindado del concurso.