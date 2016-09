Jim Carrey es demandado por “facilitar” suicidio de exnovia

* El actor señala que no tolerará este intento sin

corazón, que sólo busca sacar provecho de su carrera.

El actor estadunidense Jim Carrey calificó como insensible una demanda en su contra por la muerte de su exnovia, y advirtió que peleará en la corte contra lo que calificó como un intento de gente que desea sacar provecho de su carrera.

“No toleraré este intento sin corazón, que sólo me explota a mí y a la mujer que amé”, respondió el protagonista de cintas como “Eternal sunshine of the spotless mind”, “The Truman show”, “The mask”, “Liar, liar” y “Bruce almighty”.

“Espero que un día, la gente deje de intentar sacar beneficio de esto y dejar que por fin ella descanse en paz”, escribió en un comunicado.

Carrey fue demandado por Mark Burton, esposo de su fallecida exnovia, una experta del maquillaje que se suicidó, de acuerdo con el dictamen forense.

En el recurso presentado ante la Corte Superior de Los Ángeles el lunes, Burton, residente en Portland, acusa a Carrey de haber causado la muerte de su esposa Cathriona White, por darle medicamentos controlados con los que se intoxicó en septiembre de 2015.

La demanda precisa que Carrey consiguió medicamentos restringidos con un nombre falso y los entregó a la mujer, de 30 años, días antes de su deceso.

Esto implica que Carrey habría violado una sección del Código de Seguridad de Salud de California al emplear nombres falsos para obtener medicamentos controlados.

“Es una terrible vergüenza. Sería muy fácil para mí dar vuelta y regresar con un abogado y que esto se acabe, pero hay momentos en la vida en que tienes que defender tu honor contra la maldad de este mundo”, enfatizó Carrey.

Burton y White se casaron en 2013, pero se sabe que la pareja vivía separada y planeaba iniciar el proceso de divorcio cuando sobrevino el deceso de la mujer.