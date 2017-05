Jornada escondida

* Reclama Josefina Vázquez, del PAN, la poca difusión de autoridades electorales sobre el 4 de junio.

Isabel Blancas

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, reclamó que las autoridades electorales han hecho muy poca difusión a la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de junio en la entidad mexiquense, pues existen infinidad de ciudadanos que no saben cuándo es la jornada.

“La autoridad electoral tenía que haber hecho esto desde hace muchas semanas, hasta el momento no hemos visto ninguna campaña seria que dé promoción a la fecha de la elección y ahorita difícilmente encontraremos un espectacular a tan pocos días del 4 de junio, por lo que esta jornada está escondida para los ciudadanos”.

Dijo es importante que la gente salga a votar con plena conciencia y compromiso de hacerlo para tener una mejor calidad de vida pues ni ella ni su partido otorgan dádivas a la ciudadanía a cambio de su voto, más bien se han comprometido con las y los ciudadanos que están sumando a su voto y con ello, su confianza.

Lo anterior al reunirse con empresarios del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM) a quienes les planteó algunas propuestas para mejorar las condiciones del sector al que representa tal como bajar los impuestos pues con ello la recaudación será mayor y mejor.

Dijo que promoverá que las empresas registradas en la entidad paguen impuestos aquí y no en otro estado, como actualmente sucede y reconoció que este estado puede ser una primera potencia a nivel nacional, pero también tiene que ser un lugar seguro, con certeza jurídica para los empresarios y emprendedores.

«Si no somos capaces de combatir la inseguridad, que va de la mano de la corrupción, no vamos a lograr orden. Para ello, necesitamos tener certeza jurídica”.

Asimismo, aseguró es primordial agilizar los trámites para la apertura de empresas y apoyar a los emprendedores, artesanos y campesinos para que haya más empleos y mejor remunerados para todos.