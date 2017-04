* Juan Zepeda, candidato del PRD desde Nezahualcóyotl.

Guadalupe de la Cruz

Con los primeros minutos del día 3 de abril y con una temperatura de 11 grados centígrados, el abanderado del Sol Azteca Juan Zepeda Hernández a la gubernatura del Estado de México, dio inicio a su campaña proselitista en el municipio de Nezahualcóyotl donde estuvo arropado tanto por políticos federarles y estatales, así como por cientos de habitantes de la zona quienes hace algún tiempo le brindaron sus confianza para ser alcalde.

En esta ocasión el aspirante a la gubernatura mexiquense se siente confiado de poder aplicar la estrategia y forma de gobierno que utilizó en Nezahualcóyotl, el cual, le dio resultados satisfactorios, “pues se recuperó la confianza de los habitantes en sus autoridades”.

Juan Zepeda Hernández, al hacer uso de la palabra señaló que cuando gobernó Nezahualcóyotl se pudieron realizar cosas importantes, ya que gobiernos priistas no había hecho nada por sus habitantes, hasta que llego el PRD a actuar en favor de su pueblo.

Tal parece que las divisiones que se presentaron en fechas recientes al interior del PRD se desvanecieron, pues dicho evento es similar al de tricolor, donde cientos de militantes acudieron a respaldar al candidato del Sol Azteca portando banderitas, pancartas en apoyo a Zepeda y soportando el frio que en ese momento se sentía.

Y sentenció “el que quiere gobernar el Estado de México no lo puede agarrarlo solo como dormitorio y no pueden gobernarlo si no viven aquí, tenemos la oportunidad de jubilar al PRI y está en nuestras manos hacerlo, porque somos hechos no palabra”. Zepeda Hernández, estuvo acompañado por Juana Bonilla, diputada local; Omar Ortega Álvarez, líder del PRD en el Estado de México, así como de diputados locales y militantes quienes confían en que el próximo 4 de junio estarán ganando las elecciones.