Juez declaró válida extradición de “El Chapo” a Nueva York

* Luego que los abogados del narcotraficante mexicano

cuestionaron la legalidad del procedimiento.

Nueva York.- El juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York, validó la extradición a esta ciudad de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, luego que los abogados del narcotraficante mexicano cuestionaron la legalidad del procedimiento.

Cogan aseveró que, dado que el gobierno de México no impugnó el proceso de extradición, éste fue valido, y rechazó la moción de los abogados del acusado.

Los defensores de Guzmán Loera, Michelle Gelernt y Michal Schneider, ingresaron en agosto pasado una moción en la que cuestionaron la legalidad de la extradición debido a que, en su opinión, violó acuerdos entre México y Estados Unidos.

En documentos públicos de la corte, argumentaron que el gobierno de México había dado su consentimiento para que el narcotraficante fuera extraditado a cortes de California o Texas, pero no de Nueva York.

Los abogados señalaron que en Nueva York Guzmán enfrenta cargos adicionales a los que se le imputan en Texas y California, lo que viola acuerdos binacionales, que establecen que un sospechoso sólo sea juzgado por la acusación por la que se le extradita.

El juez Cogan indicó, sin embargo, que “es una ley bien establecida en el Segundo Circuito que, en ausencia de protesta u objeción del soberano ofendido, (un acusado) no tiene derecho a argumentar la violación del derecho internacional” para impugnar su acusación.

Cogan destacó que “no hay protesta u objeción por parte de México”, por lo que rechazó la moción de los abogado de Guzmán Loera para desestimar la acusación basada en una presunta violación a los acuerdos bilaterales.

Los abogados de Guzmán habían indicado que los cargos radicados en contra de Guzmán en Nueva York incluyen el decomiso de 14 mil millones de dólares que el narcotraficante supuestamente amasó en su actividad al frente del Cártel de Sinaloa, lo que no mencionan los casos de Texas o California.

Asimismo, los abogados argumentaron que México no conocía las condiciones de encierro de Guzmán, “que equivalen a tortura”, y que de haberlas conocido es improbable que el gobierno lo hubiera extraditado.

A partir de la primera semana de agosto, Guzmán cuenta con al menos un nuevo abogado, de acuerdo con los documentos de la corte: Eduardo Balarezo. El inicio del juicio del narcotraficante mexicano, que enfrenta un total de 17 cargos en Nueva York, está programado para abril de 2018.