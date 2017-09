Julia Louis-Dreyfus tiene cáncer de mama

*La actriz recibió el diagnóstico un día después de ganar su sexto Emmy,

en esta ocasión como Mejor Actriz por su trabajo en la comedia “Veep”.

Los Ángeles.- La actriz estadunidense Julia Louis-Dreyfus, quien ha participado en programas como “New adventures of old Christine” y “Seinfeld”, reveló que tiene cáncer de mama.

El medio especializado Hollywood Reporter dio a conocer que la estrella actual de la serie de televisión “Veep” publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el cual revelaba esta noticia a sus seguidores.

“Una de cada ocho mujeres contraen cáncer de mama, hoy soy yo”, se pudo leer en la publicación. “La buena noticia es que tengo el más glorioso grupo de apoyo y una familia y amigos que me cuidan, así como un fantástico seguro”, continuó.

“La mala noticia es que no todas las mujeres son afortunadas, así que peleemos contra todos los cánceres y hagamos una realidad el sistema universal de salud”, finalizó.

Louis-Dreyfus recibió el diagnóstico un día después de ganar su sexto Emmy, en esta ocasión como Mejor Actriz por su trabajo en la comedia “Veep”.

“Nuestro amor y apoyo están con Julia y con su familia en este momento. Tenemos toda la confianza que conseguirá salir de esto con su tenacidad habitual y su espíritu impávido, y esperamos su regreso a la salud y a la temporada final de ‘Veep'”, compartió a su vez el canal HBO en un comunicado.