Justicia para víctimas de feminicidio: Zepeda

Guadalupe de la Cruz

*Juan Zepeda firma compromisos por los derechos

humanos y erradicación de la violencia contra la mujer.

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno del estado de México se reunió con un grupo de mujeres activistas encaminadas a defender los derechos de este sector de la población donde se comprometió una vez que llegue a la gubernatura, revisara caso por caso y dar respuesta a los familiares de las mujeres desaparecidas.

De igual forma el abanderado perredista se solidarizó con la familia de Javier Valdez, periodista asesinado la semana pasada en Sinaloa, rindiendo como homenaje un minuto de aplausos por parte del gremio que vestía de luto en su honor.

Y agregó: «ser periodista en nuestro país es más peligroso que en los países donde hay guerra, por lo que una vez que sea gobernador voy hacer realidad la ley de periodistas que está congelada en el Congreso Local y que no sea querido tratar».

De igual forma Juan Zepeda, comentó que la justicia para víctimas de feminicidio será una de las prioridades de su administración revisando cada caso que ha quedado impune de todas aquellas asesinadas por odio.

El abanderado del Sol Azteca firmó un acuerdo por los Derechos Humanos en el Estado de México propuesta por organizaciones civiles, donde señaló que en su gobierno habrá justicia, “hoy lo que se vive en la entidad es eludir la responsabilidad, tenemos una carga muy pesada en obstrucción, lentitud, tortuguismo y de indolencia para ver estos casos. Tenemos un problema que es real y no lo vamos a poder enfrentar si lo estamos negando”.

“Es necesario abrir caso por caso, cuando decimos justicia, hablamos de ver desde todos los expedientes que no se han resuelto, no son pocos los casos en los que se ha dado carpetazo”.

Zepeda Hernández, precisó que el Estado de México está roto, después de casi 90 años las instituciones en la entidad ya no funcionan, “se trata de reestructurar porque lo que hoy tenemos no está funcionando, son sistemas anquilosados, donde hay complicidades e inercias que no se pueden vencer si las mantenemos como están. Tenemos que reestructurar absolutamente todo”.

Finalmente señaló que en su gobierno se creará una Secretaría de la Mujer porque ahora temas como violencia intrafamiliar, derechos reproductivos y de la diversidad, entre otros se derivan a un comité estatal que no tiene la capacidad, ni la disposición para atenderlos.