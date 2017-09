Karol G abrirá conciertos de Luis Fonsi en EUA

* La cantante se encuentra en promoción de su más reciente sencillo “Ahora me llama”.

Miami, EUA.- La cantante colombiana Karol G es la invitada de Luis Fonsi para abrir los conciertos que el puertorriqueño ofrecerá en Estados Unidos como parte de su gira “Love + Dance US Tour”.

La serie de presentaciones que tendrá el intérprete de “Despacito” comenzará este sábado 9 de septiembre en Los Ángeles, y un día después en Phoenix. De acuerdo con un comunicado de prensa, también dará un concierto en El Paso para el 13 y el 15 estará en Irving; la gira concluirá el 16 en San Antonio.

Por el momento, la cantante se encuentra en la promoción del sencillo “Ahora me llama”, el cual está certificado como Doble Disco de Platino en los Estados Unidos por The Recording Industry Association of America (RIAA) y permanece en el top 25 del Hot Latin Songs Chart de Billboard.

Según el documento, el video oficial se encuentra en la posición número 11 de lo más visto a nivel mundial en la lista de YouTube y acumula más de 267 millones de visitas en menos de tres meses.

La cantante ha sido invitada además a participar en los conciertos de J Balvin, Kevin Roldán y ahora lo hará para Luis Fonsi.