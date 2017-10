Katy Perry incluye a México en su “Witness The Tour”

Monterrey.- Katy Perry incluyó a México en su gira “Witness: The Tour”, con conciertos en la capital del país y en la ciudad, durante los días 3 y 8 de mayo de 2018, respectivamente.

Este anuncio sigue a la incorporación de una etapa del Reino Unido y Europa que comenzará en mayo de 2018 y una etapa Australiana/Neozelandesa en julio del próximo año, señaló la empresa Zignia Live, promotora del evento.

Indicó mediante un comunicado que la etapa norteamericana, que comenzó en septiembre, ha recibido críticas favorables a la fecha.

Mencionó que con Witness, Katy Perry encuentra liberación y cambios en su propia vida y en el mundo que la rodea, entregando canciones que inspiran tanto el pensamiento como el movimiento.

La artista expondrá en “Witness: The Tour” un viaje imaginativo desde el espacio exterior al espacio interior, desde los planetas hasta el fondo de los océanos, en un viaje musical a través de los grandes logros y sus mega éxitos, hasta su más reciente álbum.

La puesta en escena es dramáticamente original, “significa que no hay un mal asiento en casa, cuando Katy Perry saca a su banda y bailarines, junto con todas las campanas y silbatos”, mencionó.

“Witness: The Tour” es el primer tour de Katy desde el agotador, “World Tour Prismatic”, que tuvo más de 150 presentaciones y concluyó en 2015 y fue aclamado por la revista “Rolling Stone” como “un espectáculo para dañar las retinas y las mentes de los golpes”.

Hasta el momento, los sencillos lanzados con certificado de Platino son: “Chained to the Rhythm” con Skip Marley, y “Bon appétit”, con Migos y “Swish Swish”, con Nicki Minaj, los cuales dan una idea de la amplitud de los elementos musicales y temáticos encontrados en “Witness”.

Katy hizo su debut en el Capitol Records con “One of the boys”, en 2008 después de firmar con el sello en 2007.

Su condición de superestrella mundial comenzó con el álbum “Teenage dream” en 2010, su álbum “PRISM”, en 2013, debutó en el No. 1 en iTunes en 100 países y ha vendido más de 12.5 millones de copias en todo el mundo.

Con los sencillos “Roar”, “Firework” y “Dark horse” superó cada uno el umbral de 10 millones, incluyendo las ventas de canciones y transmisiones. Katy Perry es la primera artista femenina en ganar tres premios RIAA Digital Single Diamond y en sus 10 años con Capitol, acumuló 18 mil millones de ventas en todo el mundo, más de 40 millones de álbumes y más de 125 millones de canciones.

Asimismo, es la personalidad más seguida a nivel mundial en Twitter, y la primera en superar los 100 millones de seguidores.

La venta de boletos para su concierto en la Ciudad de México el próximo 3 de mayo y de su concierto en Monterrey, el 8 de mayo, iniciará a partir del 26 de octubre en preventa y del día 29 para el público en general.