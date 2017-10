La belleza no lo es todo, pero sí abre puertas: Elizabeth Loaiza

*La modelo colombiana espera conseguir más contratos

tras haber aparecido en portada de revista para caballeros.

México.- La modelo y actriz colombiana Elizabeth Loaiza afirmó que la belleza sólo es una llave para abrir puertas, por lo que espera que haber sido la portada de octubre de una revista para caballeros, le reditúe en llamados y contratos para ella y su fundación en favor de niños en pobreza extrema.

En su visita a la Ciudad de México, para promocionar la revista “Playboy”, que cumple 15 años en este país, afirmó que la belleza no lo es todo en una mujer que busca triunfar, ya que ello radica en la inteligencia que tenga para cristalizar sus sueños. “Una mujer bella puede perder la hermosura en segundos, pero cuando fusionas eso con la inteligencia ya ganaste”.

En entrevista respondió a Notimex, que la belleza en su caso le ha abierto las puertas de todo, caso específico la portada de esta importante revista de impacto internacional y el cine.

“Las puertas se cierran solas cuando hay una mujer envidiosa a tu lado o cuando te topas con un hombre que no soporta la belleza de una mujer, pero en realidad me ha ido muy bien, porque incluso se me abrieron las puertas del cine con la cinta más taquillera de Colombia, ‘El paseo 4′, pero en realidad se requiere mucho tiempo para ser actriz y eso ya no es de mi agrado”.

Otro sueño que la modelo quiere cumplir, pero que la falta de tiempo se lo impide es cursar la carrera universitaria de arquitectura. “Me apasiona saber cómo se va levantando un edificio, como y donde van las columnas, las traves y las cadenas, saber qué estás creciendo es saber que estás construyendo y así estoy yo con esta publicación”.

Loaiza indicó que recientemente creó una fundación en pro de los niños en extrema pobreza de Colombia. “De hecho estoy organizando una fiesta para estos niños de Cali, a finales de noviembre en que se celebra el Halloween en ese departamento, a donde les voy a llevar disfraces para que se diviertan”.

Puntualizó que el altruismo lo practica hace ocho años, desde que ganó Miss Mundo Colombia, pero hasta hace más de un año fue que formó la Fundación Elizabeth Loaiza a favor de niños pobres.

“El sentimiento de ayuda me surgió luego de participar en un programa que se llamó ‘Desafío’ y experimenté por primera vez en mi vida lo que es tener hambre y no comer por más de cinco días y de sólo imaginarme a esos niños de la calle que no tiene que comer es lo que me llevó a crear mi fundación”, finalizó.