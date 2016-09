“La caja vacía” se estrenará en el Festival de Toronto

* Se trata del segundo largometraje de la

cineasta mexicana Claudia Sainte-Luce.

Méx.- La cineasta Mexicana, Claudia Sainte-Luce, señaló que su segundo largometraje, “La caja vacía”, cuyo estreno mundial será el viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), representa un aprendizaje mayúsculo, pues en esta ocasión no sólo dirigió y escribió guión, sino que también fue la protagonista.

La historia cuenta cómo “Toussaint”, un emigrante haitiano de 60 años de edad, se reencuentra con su hija, “Jazmín” después de años separados a causa de la enfermedad de él.

En entrevista con Notimex, Sainte-Luce dijo que esta historia surgió porque hace seis años se enfrentó con la enfermedad de su padre y “en vez de que la enfermedad fuera un obstáculo, representó una posibilidad de reencontrarnos”.

Convencida de que era necesario exteriorizar ese sentimiento a través de un guión, la realizadora veracruzana se sumergió entre sus pensamientos, bajo la premisa de que “ante las desgracias es importante encontrar el lado positivo”.

Satisfecha con el resultado del filme, que es una producción entre México y Francia, Sainte-Luce compartió el reto que conllevó desarrollar la cinta, desde cómo decide ser ella quien dé vida a la protagonista, hasta el proceso de selección de quién interpretaría a su padre.

“Fue un gran reto, porque tenía que actuar e ir y verme en el monitor para saber si lo que hacía era lo que pedía el guión. Era entrar en una cosa medio esquizofrénica, porque tenía que observarme y ver qué me había faltado para volver ahí pero sin el juicio de dirección, sino como un juicio de actuación, como si quizá faltaba un poco más de enojo o tuviera que controlar esa tristeza”, expuso.

Al ser un trabajo tan íntimo, ella sabía que no podía quebrarse en ningún momento, pese a los recuerdos.

Explicó que decidió ser ella quien la interpretara, porque sabía que quién más sino ella para saber cuáles eran los sentimientos que le generó el distanciamiento y el reencuentro con su padre.

“Era como ser dos personas distintas, eso fue lo que más me costó trabajo, darme cuenta de que si él (Jimmy Jean-Louis, quien da vida a Toussaint) me estaba dando bien la réplica yo también tenía que hacer que fluyera la escena como actriz y como directora (…) era como dividir mi cerebro”, detalló.

Emocionada por regresar a Toronto, luego del éxito de “Los insólitos peces gato”, Sainte-Luce sostuvo que esta historia es completamente distinta a la anterior, que recibió el premio de la crítica internacional, por lo que está ansiosa de saber cuál será el recibimiento del público

“A mí me gusta mucho, me encanta, pero yo hago cine para compartir (…) aunque lo importante no es el éxito o el fracaso, sino lo que genera una película, sé que debo estar fuerte y con los pies en la tierra para seguir trabajando”, señaló.

Compartió la parte emocional la sufrió a la hora de escribir. “Ahí si lloré y pataleé, pero a la hora de filmar tienes a 40 personas atrás pidiendo lo que sigue y tienes a un actor que te pregunta: ¿Estoy bien o no? La repetimos. Ahí no hay momento para quebrarse y venirse abajo, tienes que estar fuerte todo el tiempo y tener claro lo que quieres.

Dijo que luego de su premier mundial, la cinta se estrenará en México en el Festival de Cine de Morelia; la realizadora expuso que para esa presentación también siente mucho nervio y miedo, “porque el público habla tú misma lengua, y por nuestra cultura siente muy similar”.

A su vez, la productora ejecutiva de “La caja vacía”, Alina Uribe Landagaray, detalló que la apuesta con esta cinta es muy grande, ya que se trata de un “guión que te atrapa, y sin duda va garantizado por la capacidad de Claudia como directora, guionista y actriz”.

A diferencia de su ópera prima, “Los insólitos peces gato”, refirió que esta película es mucho más madura y con una sensibilidad extraordinaria. “Es una historia tan personal, tan sensible, que ella tenía que contarla”, aseveró.

Luego de mencionar que el filme se rodó de manera cronológica, puntualizó que tuvo un costo de casi 18 millones de pesos.

“Filmamos en siete semanas y cuidamos cada peso, a fin de entregar al público una historia entrañable y de excelente manufactura”, agregó.

“La caja vacía” se exhibirá en dos festivales internacionales, en Corea del Sur y en Roma, Italia, y en octubre tendrá su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia.