“La doble vida de Estela Carrillo”, un reto gratificante: Ariadne Díaz

* La actriz consideró un reto incursionar en la música en la

telenovela que llegará a su desenlace este domingo.

México.- La actriz mexicana Ariadne Díaz expresó que haber realizado a “Laura Oviedo” en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” le representó el reto más grande de su carrera, pero también el más gratificante.

El melodrama, producido por Rosy Ocampo, terminará su primera temporada el próximo domingo 21 de mayo en horario especial con un final de dos horas dividido en dos partes a transmitirse en el canal Las Estrellas. “Ha sido una telenovela exitosa, gracias a Rosy (Ocampo), por no hacer una telenovela rosa, y se puso a hacer una investigación de ver qué es lo que quería la audiencia, cuáles eran los temas que movían a la gente, se hizo un estudio tanto en México como en Estados Unidos, creo que eso se está viendo y reflejando en el éxito que ha tenido”, indicó la actriz en entrevista con Notimex. En la historia, la actriz dijo que tuvo que desarrollar tres personalidades para el mismo personaje, pues así lo requería la producción. Las grabaciones concluyeron el pasado 31 de marzo.

“En realidad creo que fueron tres mujeres, la que era antes de irse a México, “Laura Olviedo”; la mujer que llega a Estados Unidos, “Estela Carrillo”, y después la que termina cantando cuando se convierte en “La regia” y sí es por mucho el personaje más difícil que he hecho en mi vida.

“Me deja muchas satisfacciones, entre ellas estar en el gusto de la gente y que se sienta identificada conmigo, en lograr conectar con esos temas tan escabrosos como la trata de blancas y que la gente empiece a verlo como algo que sí pasa a la vuelta de la esquina, no en un lugar muy lejano, y de alguna manera hacer conciencia de lo que vivimos”, refirió.

Además de mostrar sus cualidades histriónicas, Díaz incursionó en la música, etapa en la que fue bien recibida por el público, pues los temas “Para que tú me amaras” y “Un amor como el nuestro”, sonados en esta telenovela, se encuentran disponibles en plataformas digitales.

“Lo de cantar era un respiro en la trama, no soy cantante y un estudio impone, al principio no me sentía cómoda, porque no soy experta, fue todo un reto, se veía largo el camino, pero lo logré y en la parte musical ha tenido éxito”. Gracias a esto, la actriz no descarta cantar en vivo, pero tampoco es algo a lo que se quiera dedicar de momento. Para la segunda temporada, Ariadne Díaz seguirá interpretando a “Laura Oviedo”.