La Implacable

Hasta materiales para reconstruir hornos de pan entregó Del Mazo

¡Ola que viene, ola que va, fuero político como te va!

No se la acaba el alcalde de Toluca; un día le pegan, y el otro también

Escribe: la Patrona

… Pasó de las palabras a los hechos… El gobernador ya entregó los primeros paquetes de autoconstrucción a quienes perdieron su casa por el sismo…

… La singularidad de estas entregas de ayuda, se dio en San Miguel Tecomatlán, municipio de Tenancingo, al otorgar a productores de pan –una de las principales actividades económicas de este municipio-, les entregó materiales para la reconstrucción de sus hornos que resultaron dañados por el movimiento telúrico…

… A pesar de que es una figura constitucional, el fuero político es hoy en día una representación que genera abuso, impunidad y ya no responde a sus razones históricas…

… Sorprende el tema en el Estado de México, porque los legisladores mexiquenses, pudieron nuevamente “el dedo en la llaga”, al pronunciarse – la oposición al PRI – por su eliminación, tema ya muy debatido a nivel nacional, pero nunca se ha llegado a concretar en estas tierras…

… Aunque en los estados de Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México, ya es un referente, en la entidad mexiquense sigue siendo una “ventaja” que los diputados tienen para gozar de prerrogativas o privilegios para no ser detenidos o presos, por haber incurrido en delitos, o simplemente para salvaguardarlos de eventuales acusaciones…

… Obviamente este tema salió nuevamente a la luz pública, pensando los legisladores en que la carrera electoral para el 2018, ya comenzó, y aprovechan la coyuntura de la captura de los varios gobernadores priistas que han abusado de su poder…

… La figura ha sido objeto de abusos por parte de muchas sino de ¡todas! las representaciones políticas y públicas…

… Y hoy resulta — ya se veía venir– que el Estado de México seguirá siendo tiradero de la CDMX, pero hoy en día con más frecuencia y más toneladas, aunque los despojos serán distintos, de la basura común y corriente…

… Autoridades mexiquenses pusieron a disposición de la Ciudad de México sus rellenos sanitarios autorizados para depositar el cascajo y los escombros que van saliendo de los edificios y casas que colapsaron, tras el sismo del 19 de septiembre…

… Hasta el momento, son 30 sitios los autorizados por diferentes dependencias, para que llegue el escombro y no dañe al medio ambiente…

… En cada sitio se pagará una cuota y supervisando para que se haga como debe de hacerse, bajo las reglas de normatividad, que autoriza la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) a nivel nacional, con la intención precisamente de llevar una buena coordinación… Para ello se firmó un convenio con la dependencia federal…

… Aunque no todo será malo, ya que el cascajo servirá en a los tiraderos de basura normal, para comprimir los desechos normales y la compactación será natural, sin la necesidad de una maquina especial para este fin…

… El que se convirtió en juez y parte está misma semana, fue el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, quien ya se exhumó la recomendación que en días pasados le emitiera la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México…

… La semana anterior el edil fue recomendado por la Codhem mediante el número 31/2017 a fin de resolver la problemática de los perros en situación de abandono en la capital mexiquense… Lo anterior luego de las agresiones en diversas delegaciones del municipio, que derivó en el fallecimiento de por lo menos dos personas…

… El documento contiene un total de 5 recomendaciones entre las que destaca la promoción de una tenencia de mascotas más responsable entre la ciudadanía y fomentar el bienestar animal, además de establecer un plan de trabajo que incluya un diagnóstico y un programa educativo…

… Sin embargo, para el edil estas recomendaciones ya están cumplimentadas en 4 puntos, aun cuando la Codhem, instancia encargada de resolver el cumplimiento a estas observaciones no se ha pronunciado al respecto. ¿Será?…

… Y aun así, dicen (¿?) que quiere reelegirse como alcalde… ¡Es una buena broma!…

… Carlos Tello Chávez, contratista durante el periodo de la ex edil Azucena Olivares, y de una parte de la gestión del ex alcalde José Luis Durán, propietario de las empresas Temecsa, Tellsa y Cotel, aseguró que no quitará el dedo del renglón y exige el pago de los primeros 20 millones de pesos, de un total de 119 millones de pesos, al alcalde Edgar Olvera, por obras de pavimentación no pagadas en los años 2009-2012…

… Y es que el empresario ganó al ayuntamiento de Naucalpan un litigio de pago ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el edil blanquiazul se niega a pagar…

… Lo odios ya llegaron más allá de la cobranza, pues resulta que Carlos Tello habría financiado parte de la campaña del hoy alcalde, y una vez en el cargo, le dio la tradicional patada… así las cosas…

… El Estado de México es el más fuerte en el aspecto industrial por el número y la importancia de las plantas industriales, pero también por la mano de obra calificada… Sin embargo, autoridades estatales y municipales no han cumplido con lo más sencillo de estas miras: contar con parques industriales seguros, sanos, que no se inunden, que no tengan baches, entre otras cositas más….

… El mal estado en que se encuentran los parques industriales afecta a las empresas, pues es un obstáculo para obtener certificaciones nacionales e internacionales, situación que varios de los alcaldes principalmente, y la autoridad estatal, tienen comprometida su palabra, sobre todo desde sus campañas políticas…

… Un ejemplo es la del presidente municipal de Naucalpan, Edgar Olvera, quien aseguró que iba a repavimentar toda la zona industrial, y que a menos de un año de terminar su mandato, las calles de la zona industrial, otrora ejemplo a nivel nacional, sigan prácticamente no con hoyos, sino con cráteres en sus vías de comunicación…