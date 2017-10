La Implacable

Buscará PRI nuevamente al PVEM y Panal en el Edomex

Que quieren hacer a Zepeda “líder nacional” del PRD

Edgar Olvera, enojado; Fiscalía, cumpliendo, pero…

Escribe: la Patrona

… Ernesto Nemer y su equipo tricolor estatal, echarán toda la carne al asador en busca de mantener las coaliciones que le han otorgado el triunfo al PRI en los comicios, a pesar de que sus dos aliados “tradicionales” ya le quieren voltear la espalda…

… El Verde Ecologista (PVEM) y el turquesa (Panal) han anunciado, fuerte y quedito, la “separación” de su alianza con el tricolor, con la muleta de que no les han cumplido promesas a la hora de estar en el poder…

… Bueno, ya hay quien dice que hasta el secretario de Educación federal, Aurelio Nuño, intervendrá en el tema, con la promesa de resolver las desavenencias con el Panal, para que vaya otra vez en alianza con el PRI, en el Estado de México…

… Durante la reunión del Consejo Político estatal priista, también se hicieron anuncios… Entre ellos, que fue nombrado Arturo Ugalde Meneses, como presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, con miras a los comicios del próximo año, y que comprenderá el periodo estatuario 2017-2020….

… En el marco de la promesa del líder estatal, de elegir a las mejores mujeres y hombres que habrá de garantizar su triunfo en el Estado de México, y de cumplir con la cuota de género y de jóvenes, Ugalde tendrá una muy dura misión… En principio, con el tema de hacer de este proceso “el más riguroso de la historia del partido, con candidatos “impecables”… Lo tendremos que ver, pues hay quienes aseguran que el método de escoger a los “suspirantes”, por medio de convención de delegados, no es más que volver al tradicional “dedazo”…

… Tanto subieron los bonos de Juan Zepeda, por la pasada elección de gobernador en el Edomex, que ya lo postulan para líder nacional del PRD, en lugar de la cuestionada Alejandra Barrales…

… El actual coordinador del PRD en la Legislatura mexiquense está más que puesto, por una oferta que le han hecho un grupo “importante” de perredistas, quienes lo quieren al frente de ese partido para enfrentar las elecciones del 2018…

… Ya no es raro que un integrante del mundo de la farándula quiera incursionar en la política, aún sin haber tenido experiencia en ella… Tal es el caso del actor, cantante y demás, Eduardo Capetillo (ex Timbiriche), quien a voz en cuello anunció su intención de participar en la elección del próximo alcalde de Ocoyoacac… Esta situación ha provocado el enojo de varios actores políticos de la demarcación, quienes se sienten “agredidos”, porque una cosa es la popularidad, y otra conocer los problemas de esa localidad…

… Que el gobierno federal envió fuerzas del Ejército Mexicano a Naucalpan y Tlalnepantla, y desde este fin de semana, 15 Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fueron instaladas en dichas demarcaciones…

… Habrá que recordar que Naucalpan y Tlalnepantla desde 2016, se mantienen como parte de los 50 municipios más inseguros del país, y dentro de los 8 del Estado de México, según declaratoria hecha por la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública…

… Todo esto, muy bien… Lo malo es que nuevamente tuvo tache el alcalde naucalpense, Edgar Olvera, quien no logró disponer de 15 espacios donde alojar a los militares, y el sábado por la noche echó mano de edificios de asociaciones de colonos, y ocupó las sedes de Colón Echegaray, Ciudad Satélite y Rincón Echegaray…

… De tal forma, que la mayoría de los destacamentos militares no tenían ni sanitario, ni lugar donde pernoctar… Dicen que Olvera no se deja ayudar, y está vez sólo tenía que ser buen anfitrión y nada más no se le dio…

… Que en ese Naucalpan no hay temor de la autoridad… Que ya cualquiera echa mano de un revólver, pues ahora resulta que un borrachín se dio gusto disparando contra un bar hiriendo a un empleado y a un comensal en Ciudad Satélite….

… Resulta que al agresor fue lanzado del Barezzito de Pafnuncio Padilla, porque escandalizó pues según él le cobraron copas de más….

… Tras amenaza de que volvería, el hombre se fue a su casa y regresó al Bar, para hacer disparos en contra del establecimiento… Hirió a dos personas y destruyó vidrios de al menos un auto… Pero, para no variar, la policía municipal llegó cuando el parroquiano ya se había retirado…

… Ahora resulta que en el PRD y PAN del EdoMex quedaron en el limbo, pues una vez hechos públicos los mecanismos de elección de candidato presidencial, y del estatal, no saben si aún irán en frente común o no…

… Pues para no errarle, nadie se mueve de sus lugares, y los del blanquiazul y del sol azteca mexiquenses, se ven ahora como “hermanos”, incluso los líderes de los partidos Víctor Hugo Sondón y Omar Ortega, respectivamente, buscan concretar un encuentro en lo oscurito en restaurante carote, en un hotel de la CDMX…

… Y la alcaldesa de Atizapán, Ana Balderas Trejo, ya se desesperó y comenzó a hablar en público del abandono en que la tiene el gobierno estatal, después del sismo del 19S…

… La edil nada más y nada menos, le está pidiendo al GEM, 24 millones de pesos, para hacer frente a los daños en inmuebles públicos y privados, y dice, que aunque lanza señales de ayuda departe de Toluca, no recibe respuesta ni de humo…