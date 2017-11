La Implacable

Ningún ex servidor público está exonerado de una posible responsabilidad

Raro, muy raro, que “la ONU” ¡exija! la liberación de reos, tras 15 años

Dicen que no hay crisis en la UAEM, pero la realidad es otra

¿Quién miente, el edil de Toluca o empresa que demanda pago por obra inexistente?

Escribe: la Patrona

… Ex ediles y ex servidores públicos de gestiones administrativas anteriores, no han podido demostrar el uso de algunos recursos, pese a que dejaron el cargo hace meses… y años, por lo cual siguen siendo citados a tener garantías de audiencia por lo que no han sido exonerados de una posible responsabilidad…

… Tal es el caso de Sergio Alonso Velasco González, ex presidente municipal de San José del Rincón, durante la administración 2013-2015, quien no ha podido justificar el gasto de casi dos millones de pesos, tipificado como daño al erario público, y quien ya fue notificado por el OSFEM para obtener su garantía de audiencia…

… Sin duda alguna, en el Valle de México hay varios ex alcaldes, ex ediles, así como ex servidores públicos, que seguramente “están en capilla” también, como fue el caso del expresidente municipal de Nauca

lpan, David Sánchez, que está en el penal de Otumba, y a quien, por cierto, también no le han dictaminado sentencia alguna…

… Y hablando de atrasos, suena “muy raro” que hayan dado a conocer que “un grupo de trabajo” de la ONU, le ¡exija! al Gobierno de Enrique Peña Nieto, la libertad “inmediata” de Daniel García y Reyes Alpizar, acusados del asesinato de la ex regidora del PAN, María de los Ángeles Tamez Pérez en aquél 2002, y quienes se encuentran presos en el penal de Barrientos desde hace 15 años, sin ser sentenciados…

… Ya hasta la consideran una situación inédita, porque el encarcelamiento de los atizapenses, constituye un récord mundial por ser excepcional… Y eso que no han leído o visto que, como ese caso, hay muchos más en otros penales del país…

… Y aunque dicen que por más que se quiera tapar el sol con un dedo, hay cosas que ya no se pueden ocultar, como la crisis financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de México…

… Resulta que en días pasados el rector de la UAEM, doctor Alfredo Barrera Baca, salió al paso para aclarar a los medios que la institución no enfrenta problemas financieros, sin embargo, si esta declaración es real, no se entiende porque entonces, en los días complicados se pasa la escoba y el trapeador, entre los propios trabajadores universitarios… Si se desea tener una oficina y un baño presentables, los servicios de limpieza simplemente tienen que hacerlo, pero han dejado de operar, por falta de pago…

… Otro caso que deja en duda lo dicho por la institución, refiere que el agua para consumo personal, ya no es un servicio a los trabajadores, ya que si alguno desea un vaso del vital líquido, pues mejor que no se olviden de comprar su botella antes de entrar a laborar, porque los garrafones, desde hace un par de años, dejaron de circular…

… Dicen por ahí, por ahí, que de un momento a otro, el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera espera su destitución, para enfrentar una demanda penal por fraude procesal, derivado de una querella presentada por la empresa Pavimentaciones Tell S.A de C.V; Diseño y construcción Temecsa y a Constructora en Pavimentaciones Cotel, por el adeudo de 119 millones de pesos, cifra por el total de obras realizadas en la administración de la presidenta, Azucena Olivares, y que la administración actual no ha pagado, a pesar de que legalmente, ya fue ordenado por un juez… Su tesorero y miembros del Cabildo municipal, están involucrados y correrían la misma suerte…

… Otro alcalde que está padeciendo los embates de las cuentas no pagadas de anteriores administraciones, es el edil de Toluca, Fernando Zamora, quien, amén de recibir todas las críticas del mundo, por una mala administración que le acusa la ciudadanía de la capital de la entidad, día con día, ahora resulta que le quieren cobrar, según él, una obra “inexistente”…

… Y le requieren 22 millones de pesos, que no pagó en su momento, la ex alcaldesa María Elena Barrera Tapia, por la construcción de una unidad deportiva en San Mateo Otzacatipan… Por tanto, la palabra la tiene la Contraloría estatal, para saber quién miente, si el alcalde, o la empresa constructora, en este caso, Diseño y Construcciones…

… Tras el Chiconautlazo, ahora los penales del Valle de México, Neza-Bordo, Barrientos, Chalco y Cuautitlán, amén del mencionado de Ecatepec, 5 de los 11 que hay en la entidad, ya son catalogados por la CNDH, como los reclusorios donde la población penitenciaria ejerce autogobiernos, en donde se mantienen actividades ilícitas, extorciones y sobornos a familiares, y esto no lo ha podido parar la autoridad penitenciaria, desde hace muchos años…

… Representantes de partidos, principalmente del PAN y Morena, en la entidad, andan muy preocupados porque los mexiquenses desdeñan participar como consejeros electorales distritales, lo que se traduce en el descrédito que se han ganado, a pulso, las instituciones electorales como son el INE y el propio IEEM…

… De ahí que, sin lugar a dudas, en el 2018 está en riesgo el porcentaje de la votación de los comicios, pero sobre todo la democracia tan enarbolada por los mismos… Hoy, en día, nadie le quiere entrarle al toro, para participar como integrante del Instituto Electoral del Estado de México, ni como consejero ni como nada…

… Nos platican que la llorona llegó a Metepec… La candidata independiente Margarita Zavala derramó lágrimas de coraje y tristeza, porque con los métodos del INE para recabar firmas de ciudadanos que apoyan su causa para contender por la Presidencia de la República en 2018, no llegará a reunir la cantidad establecida por el órgano electoral…

… Advertencia del contralor Victorino Barrios, quien no quita el dedo del renglón, al señalar que algunos alcaldes tienen pasivos superiores al 40% de sus ingresos, dañando sus haciendas públicas, pero también poder caer en una responsabilidad administrativa, que no prescribe con el término de sus mandatos…