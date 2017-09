La Implacable

* Enrique Jacob y Pablo Basáñez ¿al gabinete de Del Mazo?

* Pobre Estado de México por las inundaciones.

* Parquímetros, por imposición en Naucalpan.

Por La Patrona

… La expectación por conocer los nombramientos para el próximo gabinete estatal, está a la orden del día, ya que aunque algunos están seguros de su participación, al lado del gobernador electo, Alfredo del Mazo, se advierte que no quieren adelantar vísperas porque “del plato a la boca se cae la sopa”…

… Los nombres han ido y venido… Hasta señalan que podrían regresar figuras, ya extraviadas, pero no olvidadas, en la política mexiquense, como la del ex gobernador Emilio Chuayffet, quien realmente en la última etapa de su vida, su sueño sería ser senador de la República, y no repetir en una dependencia estatal…

… Quien más se escucha, es la actual diputada federal, Carolina Monroy, quien tiene arrestos para integrarse al equipo delmacista, pero que se le menciona asimismo para una postulación del tricolor en un escaño también en el Senado… Estaría interesante, porque seguramente se enfrentaría a la ex candidata de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez…

… Y si del Valle de México referimos, dos personajes están más que apuntados… Enrique Jacob y Pablo Basáñez…

… Al Estado de México si no le llueve, le llovizna… En la zozobra viven vecinos de varios municipios, por esta temporada de precipitaciones pluviales, que amén de ser atípicas, han castigado fuertemente principalmente al Valle de México, léase Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec, entre otros más…

… Desbordamientos de los ríos El Ángulo (Izcalli), Los Remedios (Naucalpan y Ecatepec), y lluvias fuertes, han inundado el porvenir de varios miles de colonos, afectados en sus propiedades, y que incluso han sobrepasado la respuesta de las autoridades estatales y municipales… Lo malo es que siguen los pronósticos del tiempo amenazando con más lluvias y caos a más demarcaciones…

… Y ya amenazó, abiertamente, el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, a los vecinos que se oponen a la instalación de sus parquímetros, hasta con la intervención de la fuerza pública municipal, a quienes les llama “granaderos” – tal vez recordó a quienes intervinieron en el movimiento estudiantil de 1968 — en contra de los colonos que quieran impedir su decisión sobre todo en Satélite…

… Los colonos de La Florida y Tecamachalco, ya hasta se le manifestaron, aduciendo que la mayor parte de este sector de la municipalidad, han rechazado los aparatos en sus calles…

…Y en Cuautitlán Izcalli, quienes siguen en los “odios intestinos”, son el alcalde Víctor Estrada y el ex edil, Karim Carvallo, uno pevemista y otro priísta, quienes traen pleito desde el inicio de la actual administración municipal…

… En esta ocasión Carvallo trató de hacerse presente, ahora que hubo varios miles de damnificados en varias colonias de la localidad, por las inundaciones de viviendas, y se le ocurrió llevarles en una camioneta despensas a los afectados…

… Conociendo la corrupción y el interés particular con que se ha manejado el ex edil, el hoy alcalde, decidió decomisarle dicho vehículo a su antecesor, lo que ocasionó un nuevo incidente…

… Cabe señalar que Carvallo ya tiene en su haber, varias ocurrencias de este tipo, lo que provocó recientemente que en un evento del hoy gobernador electo, se le impidiera el paso, por sus antecedentes a lo largo de su administración…

… Por ello, el ex taekwondista envió al propio director de Seguridad Pública, Loth Zenteno, y al secretario del ayuntamiento, Rubén Reyes, para hacer el “decomiso”, encarando al ex alcalde…

… Mientras tanto, en Tlalnepantla, se están construyendo cuatro torres habitacionales… Cada una contará con cien departamentos, a todo lujo, por parte del Grupo Carso, y contará cada una de ellas con un gimnasio…

… Se pagó por el permiso municipal de factibilidad, algo así como 20 millones de pesos… Pasa Pag 2 “B”