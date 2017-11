La Implacable

Decepción en la seguridad pública estatal

¿Qué la policía de Toluca no puede intervenir para retirar manifestantes?

Morena hace agua en el Edomex por tanto chapulín en sus filas

Escribe: la Patrona

… La expectativa que levantó Maribel Cervantes Guerrero, con su llegada al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), comienza a desinflarse, pues hasta el momento no ha dado visos de contar con un proyecto o estrategia en materia de seguridad y tampoco, ella hizo eco del llamado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recomendó iniciar ya la depuración de cuerpos de seguridad…

… Resulta que la delincuencia está más desatada que nunca y en la estructura de la ahora SSEM, se mantienen mandos identificados por la tropa como corruptos y que hasta tendrían vínculos con la delincuencia…

… Siendo de formación militar, aún se espera una reacción contundente de Maribel Cervantes, porque del Fiscal General de Justicia estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ha sido más de lo mismo… Simplemente hay que ver los datos de delincuencia en el Valle de México…

… Se le está cayendo el mundo encima al alcalde de Toluca… Fernando Zamora ya no sabe si es duro o tupido… Que ya recibe señalamientos, por ataques a la comunidad lésbico-gay por parte de sus policías… Que también, la más grave por sus declaraciones, de que no existe una obra que les están cobrando por 22 millones de pesos, situación que el OSFEM le señala que no hay denuncias, ni presentes ni pasadas… Y ahora resulta que sus elementos de tránsito “no pueden intervenir para el retiro de manifestantes, porque los inconformes están ejerciendo su derecho de manifestarse”, dijo… O sea que, aunque estén obstruyendo vialidades, causando problemas a terceros – los automovilistas – como sucede desde hace varios días, en el bloqueo que mantienen 50 personas, enfrente de las oficinas de la SEDATU, la autoridad es complaciente…

… El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría hacer agua en el Estado de México, debido a tanto chapulín que subió a su barco, desde que sus plazas a cargos de elección popular, son las más cotizadas, luego de su segundo lugar en los comicios del 4 de julio…

… El tema no es cuántos llegan sino quiénes son, pues la militancia de a pie, amenaza con no trabajar para personajes de tenebrosa trayectoria y que llegan a desplazar liderazgos naturales, como es el caso de un tal Luis Fernando Vilches Contreras, que se vislumbra como candidato de Morena a la alcaldía de Ecatepec, quien es visto con desconfianza por sus negocios en el transporte público arropado por gobiernos del PRI…

… Pasó 180 días en la morgue el cuerpo del joven Zeferino Domínguez, de 19 años, jugador de futbol americano en el equipo de Bucaneros… Fue secuestrado el 27 de junio pasado en La Cúspide, en Naucalpan, y asesinado un día después, pero como ¡nadie! reclamó el cadáver, fue enviado a la fosa común… Sus padres acusan negligencia por parte de funcionarios del área de periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con justa razón…

… Naucalpan está sumido en narcomenudeo y vandalismo, y aunque hay videos en determinadas zonas, captados por los mismos vecinos, la autoridad municipal permanece sin responder a la seguridad…

… Los delincuentes ya se percataron que son grabados a través de las cámaras de seguridad, por la presunta venta de drogas, por lo que ahora, sus “negocios” se realizan en casas donde no hay vigilancia por medio de cámaras…

… Que el desorden financiero de varios municipios del Valle de México, como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán , entre otros muchos, tienen nerviosos a sus trabajadores, quienes ven el dispendio de sus respectivos alcaldes y no saben si “sobrará” algo para sus aguinaldos…

… Y de Tlalnepantla, se dice que el primer regidor, Alberto González, tiene el “compromiso” de liberar de la cárcel, a quien fuera su secretario particular, David Cuevas, quien vendía permisos administrativos y falsificaba documentos oficiales de las distintas áreas de la administración de Denisse Ugalde…

… Cuevas se encuentra asegurado por la policía ministerial en virtud de estar relacionado con diferentes delitos y denuncias realizadas por particulares afectados de extorsión y diversos actos de corrupción… Era, de hecho, el principal operador político y financiero del “Beto” González…

… Señalan fuentes que el primer síndico está ocupado en su deslinde, para que Cuevas “no suelte la sopa y hable de más, referente a toda la información que pudiera comprometer su posición en el ayuntamiento…

… En el mundo, siguen destacando mujeres mexicanas a nivel internacional… Una mexiquense ya pilotea un helicóptero en el plano de los rescates aéreos… Pero en el ámbito del automovilismo, descubrimos que otra mexicana, lo hace en el mundo de la velocidad, de las carreras de autos, en este caso de la Fórmula 4, y a punto de llegar a la Fórmula Uno, esa de la que se acaba de celebrar en nuestro país, el del Gran Premio de México…

… Se trata de Alexandra Monthnhaupt, poblana… En el mundo hay mujeres piloto, y una es mexicana, y tiene 17 años… Por eso, las mujeres mexicanas ya no piden, exigen la equidad de género, sabedoras de que pueden competir de igual a igual con los varones…