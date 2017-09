La Implacable

* 58 segundos dedicó Del Mazo para hablar de feminicidios en el Edomex.

* El Verde quiere ir solo al 2018; ya no con el PRI.

* Cusaem, por enésima vez, cuestionado.

Escribe: La Patrona

… A la misma hora que aparecía el cuerpo de Mara Fernanda Castilla, Alfredo del Mazo tomaba posesión como gobernador del Estado de México, la entidad más poblada y feminicida del país, con la Alerta de Género vigente, en una decena de municipios…

… De los 45 minutos que habló en el Teatro Morelos, ante la élite política del país, dedicó 58 segundos para hablar de sus medidas para frenar la violencia contra las mujeres…

… El asesinato de la joven poblana de 19 años de edad, no puede quedar impune, y aunque se tiene al presunto asesino en la cárcel, los gobiernos de los estados, incluido el Edomex, no pueden permanecer impávidos ante los hechos donde ya es una epidemia…

… Reprimen a periodistas en el evento de toma de protesta de Del Mazo… El periodista independiente, Francisco Cruz Velázquez, fue impedido de entrar al acto, primero por no haberse acreditado, y por tener fricciones con los policías que custodiaban el acto…

…. Otro gobernador emanado del Valle de México tomó protesta, ahora para el período 2017-2023… Alfredo del Mazo Maza es el segundo que consecutivamente procede de la zona metropolitana conurbada a la CDMX, como no ocurría en las pasadas administraciones mexiquenses… Precisamente el saliente, Eruviel Ávila Villegas, fue el primero en romper esa jettatura política que prevalecía en el Estado de México…

… Sin embargo, el nuevo gobernador asumirá el cargo, con el respaldo de los dos nodos de poder político del estado… Los grupos políticos con los que Alfredo del Mazo llega para asumir la gubernatura, provienen de dos nodos de poder perfectamente bien identificados: los del ex gobernador Emilio Chuayffet Chemor y el del presidente Enrique Peña Nieto, a quien le unen lazos consanguíneos… El otro vínculo es con los exmandatarios con vida considerados los más fuertes en este momento: Arturo Montiel, Enrique Peña y Emilio Chauffet… Así, los equilibrios del poder se siguen dando en el priismo que ha gobernado la entidad…

… Guadaña a traidores del PAN… El Partido Acción Nacional tiene abiertos más de 200 expedientes en contra de militantes que apoyaron en diferentes campañas a candidatas o candidatos de otros partidos, entre los años 2015 y 2017 y prevé sancionar y expulsar a quienes hayan traicionado a esa fuerza política… El líder de ese partido, Víctor Sondón, advirtió que todos los que se han portado mal se van para afuera, aunque descartó dar nombres porque los procedimientos están abiertos….

… Quiere el Verde candidatos propios, y al parecer, su objetivo es ir al 2018, sin la tradicional alianza con el PRI… Así lo explica el cambio del nuevo dirigente del PVEM en la entidad, José Couttolenc Buentello, quien envalentonado por los resultados de la pasada elección para gobernador, cuyos votos dieron realmente el triunfo a Del Mazo, al parecer porque es ahora la encomienda de su dirigencia nacional…

… Inexplicablemente continúa ocupando la dirección de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), Gerardo Castillo Bautista, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le han hecho señalamientos por casos de corrupción, trato irregular a sus subalternos, desvío de fondos y hasta de encubrimiento por homicidio, amén de dichos de asociaciones delictuosas con el crimen organizado…

… Desde hace muchos años, la operación de los Cusaem ha sido cuestionada… Parecen policías del estado de México, pero no lo son… Tampoco tienen registro como empresa de seguridad privada…

… Ninguna ley de la administración pública de la entidad los regula, ni reconoce su existencia y adscripción… Oficialmente tampoco las secretarías de Gobierno, Finanzas, ni la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), de la cual utilizan el nombre y los escudos en sus uniformes e instalaciones… Pero en sus contratos aseguran pertenecer a la autoridad estatal, lo que les permite portar armas…

… Castillo Bautista fue nombrado titular del CUSAEM el 7 de marzo de 2013, y desde entonces, nadie, ni la misma Contraloría estatal, ha investigado a este polémico personaje…

… En varias de las actuales administraciones municipales en la entidad, están padeciendo el pasado de las gestiones de sus alcaldes antecesores, por la deuda pública, y que les han acarreado la exigencia de pagos millonarios que no fueron cubiertos…

… Y se sabe ya que no hay espacio más para el «Jefe Cronos», Rogelio Cortés Cruz, en los planes de Maribel Cervantes, la nueva secretaria de Seguridad Pública, quien como primera acción se ha propuesto hacer una «limpia» en la corporación, sin miramientos… Por ello, quien ha sido cuestionado durante ¡35 años de servicio! se irá a su casa… Cabe recordar que en 2011, un diario de la capital del país, lo denunció y fue declarado culpable de solapar extorsiones de sus subordinados… Fueron cinco administraciones estatales, sin que fuera removido del cargo de director general de Seguridad Pública y Tránsito del Edomex…

… Los juicios administrativos mercantiles que demandan varias empresas, en su mayoría, constructoras que realizaron obras que los ayuntamientos han incumplido con sus pagos, ha desatado la crisis económica financiera, y por ello se está dando un alud de amparos de los gobiernos deudores…

… Por ello, el Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura del Estado de México ya trabaja en un plan de rescate de municipios sobre-endeudados, además de las auditorías correspondientes para fincar responsabilidades…

… El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha multado en dos ocasiones al alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, y a cinco funcionarios de su administración, por n o pagar 19 millones de pesos a la empresa Pavimentaciones Cotel, cuyo adeudo data de 2009, por el suministro de asfalto para el bacheo municipal… De vencerse el plazo de tres multas sin pagar el adeudo, podría iniciarse el procedimiento de destitución del edil, por parte de dicho tribunal, según la ley…