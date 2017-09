La Implacable

* Otra vez tembló y sin Alerta Sísmica en el Edoméx.

* Ruth Olvera, ex panista, ex perredista y ahora ¡morenista!…

* Los Agundis no dejan la ubre…

Escribe: La Patrona

… Que nuevamente quedó evidenciado el hecho de la falta de una Alerta Sísmica en el Estado de México… Nuevamente los mexiquenses, si no prendieron la televisión o el radio, quedaron atónitos al saber horas más tarde, del nuevo sismo que se registró el sábado, a las 7:52 de la mañana… A la mayoría los agarró dormidos, y porque se sintió “leve” en el área metropolitana del Valle de México, no así en la CDMX… Simplemente la emergencia hubiera sido otra…

… Aunque en el Edoméx, no ha sido tan relevante la información del temblor del pasado 19 de septiembre, en comparación con la capital del país, Oaxaca, Morelos, Puebla, y otros, donde se han dado las cifras mayores de mortandad, y daños en inmuebles, casas y edificios, el mandatario estatal, Alfredo del Mazo se dio a la tarea de supervisar las ayudas a las poblaciones con mayores afectaciones, siete en total…

… Ha habido declaraciones que se han quedado sólo en palabras, porque nadie ha dicho “esta boca es mía”, en el sentido de que habrán de instalarse “alertas sísmicas”, pero sólo a nivel municipal, no gubernamental…

… Estos son los casos de Huixquilucan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, cuyos presidentes municipales, ¡al ver las barbas de su vecino mojar, han echado las suyas a remojar”, han declarado que propondrán a sus respectivos cabildos, la instalación de aparatos en lugares determinados importantes para sus municipios, para en verdad, alertar a la población de un temblor, como los que han devastado y destruido parte de la CDMX y otras entidades como Oaxaca, Morelos, Puebla…

… Autoridades de la UAEM se olvidaron de sumarse a las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que se han visto en los trabajos que realizan muchos voluntarios en favor de los damnificados del sismo, como diversas instituciones, asociaciones no gubernamentales y fundamentalmente asociaciones civiles, que han brindado a los afectados…

…. Si alguien ve a su rector, o a alguno de los miembros de su gabinete, habrá que decirles que, con tristeza, se pudo apreciar la ausencia de las unidades de urgencias y atención médica, con las que cuenta esta institución educativa, mismas que han permanecido guardadas en los estacionamientos de Ciudad Universitaria, en la Facultad de Medicina y Enfermería…

… A pesar de que cuentan con infraestructura y personal de tiempo completo para sumarse a las labores de apoyo ciudadano…

… Si usted observó brigadas de la UAEM en algunos puntos críticos de la entidad mexiquense, incluso en otros estados y la propia CDMX, obedeció principalmente a la iniciativa de los grupos estudiantiles, quienes en vehículos propios se lanzaron en apoyo de compatriotas…

… Por cierto que la Máxima Casa de Estudios mexiquense no ha dado a conocer el monto de los daños ocasionados por los recientes movimientos telúricos, pese a que ya se habla de pérdidas millonarias en sus facultades de Texcoco, Toluca y Tenancingo, entre otros espacios educativos que debieran ser considerados por el Fonden (Fondo Nacional de Desastres), así de ese tamaño…

… Lo que en administraciones anteriores era un evento rimbombante, histórico y solemne, y donde siempre acudía el gobernador del Estado de México, en esta ocasión, el 48 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, lució desangelado y por demás desdeñado, porque no sólo se ausentó el mandatario estatal, sino también por la falta de la alcaldesa y hasta de la familia del prócer nacional… Sólo hubo el discurso del representante del gobernador, el secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, el cual no lo supo difundir su equipo de prensa…

… Y que la ex panista y ex perredista, Ruth Olvera, busca colarse a la candidatura por la alcaldía de Atizapán de Zaragoza, rumor que se da, en este caso, por la ahora militante de Morena…