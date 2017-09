La Implacable

Radio pasillo, nueva modalidad de promoción de candidatos

Escribe: la Patrona

… Como “radio pasillo” no es catalogado como promoción electoral adelantada, varios de los presuntos aspirantes a las alcaldías, para el 2018, han soltado ya a sus “voceros propagandísticos”…

… Tal es el caso de Verónica Rocha Vélez, esposa del flamante subsecretario de Desarrollo Metropolitano del gobierno estatal, Pablo Basáñez García, quien a través del comunicador mexiquense, y encargado de prensa del organismo de Agua de Tlalnepantla (OPDM), Juan Carlos Delgadillo, utiliza el mencionado método, para buscar la alcaldía de la Tierra de Enmedio”…

… Aunque no se dice, pero se sabe a ciencia cierta, cuando salió Basáñez del palacio municipal de Tlalne, a la llegada de Denisse Ugalde, la alcaldesa (hija de Arturo Ugalde) le hizo la guerra política al entonces diputado federal, no obstante de ser emanados ambos del mismo partido: el PRI…

… Ahora que es parte del equipo del actual gobernador Alfredo del Mazo, Pablito le quiere meter una cuña a la pretensión de Denisse, en su intento por tomar alka seltzer, y repetir otros tres años en la silla tlalnepantlense…

… Otro que está “cerca de Dios”, es el ex alcalde de Nicolás Romero, y hoy, subsecretario de Desarrollo Regional Zona Oriente, de la Sedesol estatal, Martin Sobreyra Peña, quien quiere colocar a su hija, María Montserrat Sobreyra Santos, como candidata a dicha presidencia municipal, ahora que es integrante también del equipo del nuevo mandatario estatal…

… Asegura el rector de la UAEM, “a pie juntillas” que no habrá represalias contra los estudiantes, de esta “máxima casa de estudios”, quienes increparon al Presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita reciente al municipio de Joquicingo…

… Alfredo Barrera se comprometió, incluso, a reprogramar exámenes que seguramente este grupo de alumnos increpó a EPN – no ha checado quienes son, ni cuantos fueron – que impulsó al reproche del mandatario federal, de no hacer caso a este tipo de expresiones, vienen de gente que sólo quiere confundir y entorpecer la ayuda a los dambnificados del siusmo…

… Contrario a lo que han hechos sus homólogos federales, diputados de los partidos políticos en el Estado de México, no han dicho “esta boca es mía”, y no se han pronunciado por recortes a sus prerrogativas para atender la emergencia de damnificados del sismo en la entidad…

… Ya algunos de los consejeros electorales estatales, han hecho llamados a los distintos institutos políticos en la entidad, para buscar mecanismos que permitan concretar la donación de recursos producto de las prerrogativas a partidos políticos que ya han propuesto algunos de sus dirigentes… Sin embargo ha sido como “chiflar en la loma”…

… Aunque los daños en el Edomex arrojan un censo preliminar que revela mil 500 casas con cuarteaduras, 800 viviendas destruidas totalmente, 600 escuelas dañadas, 6 templos con daños severos, 13 muertos y 18 hospitalizados, la cifra de damnificados es tan extensa, que aún no ha sido dada a conocer, porque son 11 los municipios afectados… ¡No hay un padrón, hasta la fecha, de damnificados de los sismos!…

… Que la alcaldía de Naucalpan no se pudo librar de pagar el implantado “seguro antibache”, porque a pesar del plan emprendido por la actual administración, del panista Edgar Olvera, de tapar el sin fin de hoyos que hay en la demarcación, lo tendrá pagar…

… Sin embargo, muchos vecinos califican de una tomadura de pelo más de muchas que tiene el alcalde, ya que dicho seguro sólo es aplicable para ponchaduras provocadas por las zanjas abiertas, o averías de las unidades que circulan en vías primarias, y es también solamente para habitantes locales, que acrediten su residencia y el propio desperfecto…

… Todos estos condicionamientos fueron aprobados por el cabildo local, “a cambio de algunas concesiones”…

… Infracciones y alcoholímetro llegan nuevamente para desgracia de los habitantes de la zona del Valle de México…

… Rimbombantes anuncios en Naucalpan y Tlalnepantla, por parte de sus alcaldías, para alertar a sus vecinos y quienes transitan de paso por dichas demarcaciones, para que luego no digan que no fueron informadosd… Casi casi fue el “sobre advertencia, no hay engaño”…

… Los candados para llanta, o llamados también “arañas”, empezaron a funcionar en Naucalpan, para quienes no pagan los parquímetros y sus tiempos estimados de estacionamiento temporal en calles y avenidas de Tecamachalco, La Florida y El Mirador…

… La multa por no pagar 12 pesos por horas, es de 300 pesos, más 226 pesos por retirop del “candado”, lo que da un total de 526 pesos…

… Mientras que en Tlalnepantla, a partir de este fin de semana, el “alcoholímetro” reinicia y como ha sido costumbre, “ni Dios Padre” te quita estar en las galeras del palacio municipal, si manejas “incróspido”, en estado inconveniente, porque no te salva que seas amigo, pariente o cercano a un político, o de un “poderoso”, ya que amén de pagar una multa, tienes ue permanecer ahí mínimo 48 horas…